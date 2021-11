Volvo FMX Electric testato nel fretto artico

Continua senza sosta il lavoro di Volvo nell’ambito dei mezzi da lavoro con alimentazione elettrica: oggi vi parliamo del Volvo FMX Electric, uno dei 3 modelli di camion elettrici a cui Volvo Trucks sta lavorando, il cui arrivo sul mercato è previsto nel corso del 2022.

Secondo quanto riportato di recente, lo scorso inverno Volvo Trucks, ABB, Vattenfall, Kaunis Iron e Wist Last & Buss avrebbero organizzato una serie di test sopra il circolo polare artico per mettere alla prova il nuovo Volvo FMX Electric.

“Vogliamo capire se sarebbe possibile sostituire i normali camion a gasolio che si occupano del trasporto del materiale ferroso estratto dalla miniera di Kaunisvaara, che deve essere consegnato alla Iron Ore Railway Line, con nuovi camion elettrici. Quali difficoltà incontreremmo? Cosa succederebbe qualora le temperature dovessero scendere sotto i -30°c?”

I test hanno dato subito risposte utili: nel corso del mese di febbraio 2021, un modello pre-produzione del Volvo FMX Electric è stato utilizzato per trasportare materiali ferrosi proprio sulla tratta che collega la miniera di Kaunisvaara alla stazione di spedizione Iron Ore Railway Line. Si tratta di un viaggio andata-ritorno di 280 km, di cui 140 km con un carico di 14 tonnellate di materiale ferroso. Secondo quanto riporta il comunicato stampa, il Volvo FMX Electric è stato in grado di portare a termine le traversate grazie a una batteria da 264 kWh e a un motore da 400 kW di potenza, con la necessità di installare un sistema di ricarica rapida agli estremi del percorso, per migliorare l’autonomia che risulta essere ancora il punto debole.

Intervistati dopo i test, i camionisti che hanno eseguito i test si sono detti piacevolmente sorpresi della facilità con cui si guidano questi camion, della loro silenziosità e del fatto che guidarli per lunghi tratti risulta molto meno stancante rispetto ai classici camion a combustione interna.

Il 2022 sarà l’anno in cui Volvo Trucks porterà sul mercato il frutto di questo duro lavoro.