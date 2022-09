La Honda NSX (nota in Nord America come Acura NSX) è recentemente uscita di produzione dopo 6 anni di carriera. Per la casa nipponica si è trattato di un progetto soddisfacente che ha riportato in vita un brand apprezzato. Ora, però, Honda guarda al futuro e lo ga con grande interesse per il settore delle sportive.

È tempo, infatti, di pensare ad una nuova Honda NSX per i prossimi anni. Un primo dettaglio relativo al progetto è stato confermato dal vice presidente di Acura, Jon Ikeda. Il manager, infatti, ha parlato dell’erede della sportiva al magazine Nikkei Asia. Tra gli elementi emersi in merito a quella che sarà la nuova NSX (anche se il nome potrebbe cambiare) c’è un dettaglio fondamentale.

La nuova sportiva di Honda, infatti, sarà caratterizzata dal passaggio all’elettrico. Il nuovo modello sarà, quindi, completamente a zero emissioni, senza abbandonare le sue caratteristiche di sportiva senza mezze misure. Alla base del nuovo progetto potrebbe esserci la futura piattaforma Honda e:Architecture.

Il debutto, però, è ancora lontano. L’erede della NSX non arriverà subito ma soltanto tra qualche anno. Per il lancio della sua supercar elettrica, infatti, la casa nipponica punta al 2026 come possibile prima data utile. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere idee più chiare in merito al progetto ma lo sviluppo sarebbe oramai iniziato.

Honda è decisa a puntare forte sull’elettrico anche per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni sportive. L’erede della Honda NSX, quindi, rientra perfettamente in quest’ottica. Staremo a vedere quali saranno le decisioni finali della casa nipponica in merito alle caratteristiche dell’atteso progetto che segnerà un importante passo per Honda verso l’elettrificazione.