Hyundai inizierà la produzione di batterie allo stato solido

Hyundai si prepara a inaugurare il suo impianto pilota per la produzione di batterie allo stato solido a Uiwang, in Corea del Sud, entro marzo. L'azienda automobilistica ha chiamato questa nuova tecnologia "Dream", promettendo significativi miglioramenti in termini di autonomia, velocità di ricarica, sicurezza e densità energetica per i veicoli elettrici.

L'annuncio segna un passo importante nella strategia di Hyundai di diventare leader nel settore delle batterie per auto elettriche. Nel 2023, durante l'Investor Day annuale, l'azienda aveva già dichiarato il suo impegno in questo campo, prevedendo un investimento di 9 miliardi di euro in 10 anni per sviluppare diverse tecnologie di batterie, incluse quelle allo stato solido e agli ioni di litio con varie composizioni chimiche.

La produzione delle batterie Dream inizierà già il mese prossimo nell'impianto di Uiwang. Hyundai prevede di presentare un prototipo di veicolo elettrico dotato di questa nuova tecnologia entro la fine del 2025. Tuttavia, la commercializzazione di massa è prevista per un momento non specificato entro il 2030.

Parallelamente allo sviluppo interno, Hyundai sta investendo in partnership strategiche. In particolare, l'azienda ha annunciato una collaborazione con Mercedes e Stellantis per sostenere Factorial Energy, una società specializzata in batterie allo stato solido. Questa mossa sottolinea l'impegno di Hyundai nel diversificare le sue fonti di innovazione nel campo delle batterie avanzate.

L'investimento in tecnologie di batterie all'avanguardia non si limita alle auto elettriche tradizionali. Hyundai sta anche esplorando l'applicazione di batterie allo stato solido in progetti futuristici come gli eVTOL (veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale), come dimostrato dal concept Supernal S-A2 presentato al CES 2024.

Con questi sviluppi, Hyundai si posiziona come un attore chiave nella corsa all'innovazione delle batterie per veicoli elettrici, puntando a offrire soluzioni che potrebbero rivoluzionare il settore della mobilità elettrica nei prossimi anni.