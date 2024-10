[VIDEO] Le prime batterie allo stato solido sono pronte!

QuantumScape, azienda californiana specializzata in batterie allo stato solido, ha avviato la produzione dei primi lotti di celle B-Sample per i test di validazione nel settore automotive. L'annuncio è arrivato nel report aziendale del terzo trimestre 2024, segnando un importante passo verso la commercializzazione di questa tecnologia rivoluzionaria.

Questo sviluppo rappresenta una tappa significativa nel percorso verso l'introduzione delle batterie allo stato solido nei veicoli elettrici. Le celle B-Sample sono versioni avanzate destinate ai test finali prima della produzione su larga scala, e potrebbero portare a un notevole miglioramento delle prestazioni e dell'autonomia delle auto elettriche.

Fondata circa dieci anni fa, QuantumScape ha registrato progressi costanti nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Tra le innovazioni chiave si annovera il separatore in materiale ceramico, un componente fondamentale per questa tecnologia.

L'azienda ha gradualmente aumentato la complessità delle sue celle, passando da prototipi a strato singolo a versioni con 10, 16 e infine 24 strati. Questi prototipi sono stati inviati a diversi partner del settore automobilistico per test interni

QuantumScape è la prima azienda a mettere in produzione prototipi di batterie allo stato solido

Le celle QSE-5, considerate la versione "definitiva", sono le prime batterie allo stato solido senza anodo e con composizione al litio-metallo. QuantumScape afferma che queste celle offrono una densità energetica superiore a 800 Wh/L e una capacità individuale di 21,6 Wh, con la possibilità di ricaricarsi dal 10% all'80% in meno di 15 minuti.

La produzione delle B-Sample rappresenta non solo un test per le celle stesse, ma anche per il processo produttivo che dovrà essere scalato per la produzione di massa. Questo doppio approccio potrebbe accelerare significativamente il percorso verso la commercializzazione.

Il successo di QuantumScape potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per i veicoli elettrici, offrendo batterie più efficienti, sicure e con tempi di ricarica ridotti. Tuttavia, la strada verso la produzione su larga scala e l'adozione diffusa di questa tecnologia rimane ancora lunga e complessa.