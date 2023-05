Levissima, in collaborazione con Sanpellegrino, ha ricevuto il primo tir elettrico Volvo Trucks per una distribuzione sostenibile dell’acqua in Italia. Il veicolo è un trattore FM Electric due assi, equipaggiato con cinque pacchi batterie per una potenza totale di 450 kWh, che garantiscono un’autonomia fino a 250 km.

I chilometri possono sembrare pochi, se pensiamo all’autonomia di una Tesla o altre auto elettriche di buon livello. Ma qui stiamo parlando di una massa totale di 44 tonnellate, quindi che 250 km sono una cosa interessante.

Il camion in questione farà la spola tra lo stabilimento Levissima di Cepina Val di Sotto e le ferrovie di Tirano – sfruttando così la parte in discesa per ottimizzare la ricarica delle batterie. Il ritorno di conseguenza sarà in salita, ma con il camion vuoto e le batterie cariche non sarà un problema.

Il progetto per Levissima è parte di uno sforzo più grande mirato a “promuovere stili di vita sostenibili”. Sorvolando sul fatto che imbottigliare (nella plastica) e trasportare acqua potabile non è una cosa molto sostenibile, nemmeno se per farlo usi un camion elettrico e il treno.

Restando in ambito mobilità, comunque, la circolazione di mezzi pesanti è sicuramente un capitolo importante, che tocca argomenti come le emissioni, la rumorosità, la sicurezza stradale. Sicuramente sarebbe desiderabile ottenere un modello diverso con meno trasporto su gomma e più ferrovie, ma se proprio non ce la facciamo allora forse è meglio il camion elettrico rispetto al vecchio motore diesel.

Sicuramente sembra una buona idea per Levissima, che dichiara di aver ridotto le emissioni del 12%, tra il 2018 e il 2021, sfruttando la logistica “verde”.