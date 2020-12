Jaguar F-Pace SVR: SUV più sportivo grazie all’incredibile restyling

Sono passati circa due mesi dalla presentazione del restyling della Jaguar F-Pace. Ebbene, la casa automobilistica britannica ha appena svelato il nuovo look che vede come protagonista la variante del SUV sportivo Jaguar F-Pace SVR, il quale può essere già ordinato, al prezzo di 77.595 sterline (circa 86.000 euro) in Inghilterra.

Il restyling della Jaguar F-Pace SVR ha interessato il veicolo in ogni suo elemento, dall’aspetto estetico alle prestazioni. Infatti, oltre alla presenza di gruppi ottici a LED e agli interni dal look totalmente nuovo, sulla SVR sono stati apportati cambiamenti anche a livello aerodinamico – grazie all’innovativo design – che influiscono sulle prestazioni di guida.

Nello specifico, il design è caratterizzato dalla presenza di nuovi paraurti che – insieme ad altri elementi, e nonostante la presenza di prese d’aria più grandi – vanno a ridurre i fenomeni del drag e della deportanza che influiscono sull’aerodinamicità del veicolo. La Jaguar F-Pace SVR prevede, di serie, parafanghi aggiuntivi insieme a cerchi da 22 pollici con sfoghi d’aria posizionati sul cofano e quattro scarichi sulla parte posteriore.

A livello prestazionale, il restyling ha interessato il V8 5.0 Supercharged da 550 CV, il quale è stato “ottimizzato” per poter essere conforme alle nuove regole relative ai livelli di emissioni consentiti dalla legge. Grazie al cambio automatico e alla trazione integrale abbinati al convertitore di coppia rinforzato è possibile effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 4 secondi. Per quanto riguarda invece la velocità massima, il veicolo può raggiungere i 286 km/h.

Importanti cambiamenti hanno interessato anche le tarature del servosterzo e dell’assetto a controllo elettronico, così come non sono mancati interventi sul differenziale posteriore attivo con la l’innovativa tecnologia torque vectoring. Aggiornamenti con Power Booster anche per l’impianto frenante e dischi scomponibili da 395 mm.

Utilizzando la plancia, è invece possibile selezionare una delle diverse modalità di guida che possono essere scelte tra la Comfort, Eco, Rain-Ice-Snow e Dynamic. Dunque, in base alla modalità di guida, verranno impostati diversi parametri che andranno ad influire sulle prestazioni del veicolo.

Gli interni della Jaguar F-Pace SVR presentano un design del tutto rivisitato, caratterizzato dalla presenza dell’infotainment Pivi Pro con display da 11,4 pollici e una nuova leva destinata al cambio automatico. Eleganti finiture di alluminio o carbonio di plancia e sedili Performance (rivestimento disponibile anche in pelle semi-anilina con la possibilità di realizzare ricami personalizzati) donano all’auto un look unico e non mancano altri elementi rivestiti in Alcantara.