L’avvento della mobilità elettrica ha dato vita ad auto sorprendentemente veloci, tanto da permettere confronti che fino a pochi anni fa non potevano nemmeno essere immaginati, come quello presentato nel video che vi riportiamo in calce: il canale Youtube di carwow ha messo la nuova Kia EV6 GT alla prova contro una Lamborghini Aventador, una supercar da quasi mezzo milione di euro, ed è pazzesco vedere quanto le drag race tra le due auto siano equilibrate.

Noi stessi abbiamo avuto modo di testare la bella Kia EV6, ma questa nuova e potentissima versione GT promette prestazioni da capogiro: grazie alla configurazione a doppio motore elettrico, la nuova Kia EV6 GT è in grado di produrre 585 cavalli e di scaricarli a terra in modo molto efficiente, grazie alla trazione integrale. La batteria installata è da 77 kWh e il peso complessivo dell’auto è di 2125 kg, per un prezzo che in Italia parte da 73.700 €.

Nell’altro angolo nel ring abbiamo una Lamborghini Aventador SVJ, dotata di un V12 da 6.5 litri in grado di produrre 770 cavalli – come potete notare la cavalleria è ampiamente a favore della supercar italiana, mentre il dato della coppia è leggermente a favore di Kia: 740 Nm per la Kia EV6 GT, 705 Nm per la Lamborghini Aventador. Per contro, l’Aventador SVJ può vantare un peso nettamente più basso rispetto alla EV6 GT, con la bilancia che si ferma a 1524 kg – una differenza di ben 600 kg!

Nonostante tutti questi dati, è difficile immaginarsi il risultato di queste gare: la Kia ha più coppia ma la differenza non è così sostanziale, mentre la Lamborghini ha dalla sua un peso nettamente più basso e un potenza massima maggiore, che potrebbe darle un vantaggio importante nella parte di allungo.

Con nostra grande sorpresa il risultato è stato meno netto di quanto ci saremmo immaginati, e a rendere le cose ancora più interessanti ci si è messa anche una Audi e-tron GT buttata nella mischia dopo un po’ di prove fatte con la Kia.