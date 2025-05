Audi e-tron GT quattro: molta autonomia in più

La nuova e-tron GT quattro riappare nel listino dopo il restyling della gamma avvenuto nell'estate 2024, riportando una versione d'ingresso che promette di abbattere la barriera economica senza compromettere le prestazioni che hanno reso celebre questa linea. Con un prezzo di partenza di 108.900 euro sul mercato tedesco, si posiziona strategicamente 17.000 euro sotto le altre varianti post-restyling, rendendo l'esperienza della GT elettrica più accessibile a una clientela più ampia.

Il paradosso di questa nuova "entry level" sta nei numeri: nonostante rappresenti il punto d'accesso alla gamma, la e-tron GT quattro offre prestazioni superiori rispetto al modello che sostituisce. I 504 CV di potenza standard (che salgono a ben 585 CV con il Launch Control attivato) rappresentano un incremento significativo rispetto ai 476 CV del modello precedente. Questo miglioramento si riflette nell'accelerazione, con uno scatto da 0 a 100 km/h completato in appena 4 secondi, un decimo in meno rispetto alla versione precedente.

Ciò che sorprende maggiormente è l'autonomia dichiarata. Con i suoi 622 km nel ciclo WLTP, questa versione "base" supera perfino la più costosa S e-tron GT, che si ferma a 565-609 km. Un risultato reso possibile dalla nuova batteria da 105 kWh lordi (97 kWh netti per cui vi servirà una wallbox) e da un'ottimizzazione complessiva dell'efficienza del sistema propulsivo.

Esteticamente, la e-tron GT quattro mantiene il linguaggio di design che ha reso celebre la gamma. Le linee scolpite e muscolose, combinate con proporzioni da sportiva purosangue, la rendono praticamente indistinguibile dalla versione S, con l'unica eccezione dell'assenza del badge "S" sul posteriore. La capacità di carico rimane invariata, con 405 litri nel bagagliaio posteriore più 77 litri aggiuntivi nel vano frontale, garantendo una praticità sorprendente per una vettura dalle aspirazioni sportive così evidenti.

La produzione avviene nello stabilimento di Bollinger Hofe a Neckarsulm, sede della divisione Audi Sport GmbH, un impianto che rappresenta l'eccellenza manifatturiera del marchio e che garantisce standard qualitativi di primissimo livello. Qui nascono tutti i modelli della gamma e-tron GT, seguendo processi produttivi che uniscono alta tecnologia e cura artigianale.

Sotto il profilo tecnico, la e-tron GT quattro condivide con le sorelle maggiori la piattaforma elettrica J1, sviluppata in collaborazione con Porsche, e una filosofia costruttiva orientata al perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e comportamento dinamico. La trazione integrale, marchio di fabbrica Audi, è naturalmente di serie.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la capacità di ricarica rapida. Con una potenza massima supportata di 320 kW, ben 50 kW in più rispetto al modello precedente, la nuova e-tron GT quattro è in grado di recuperare l'energia necessaria per percorrere 285 km in soli 10 minuti di collegamento a una colonnina ad alta potenza. Un dato che ridimensiona notevolmente l'ansia da ricarica e rende questa vettura adatta anche ai viaggi a lungo raggio.

La gamma completa ora si articola in modo più coerente, partendo dalla e-tron GT quattro (504/585 CV), passando per la S e-tron GT (591 CV), fino ad arrivare alle versioni più estreme: la RS e-tron GT (680 CV) e la RS e-tron GT Performance (748 CV). Una scala di potenza che permette ad Audi di soddisfare diverse esigenze di prestazioni, mantenendo comunque intatta l'identità sportiva che caratterizza l'intera linea.

Per il mercato italiano bisognerà attendere ancora qualche settimana prima dell'apertura degli ordini, ma è prevedibile che la nuova e-tron GT quattro possa rappresentare un'importante opportunità per ampliare la base di clienti interessati all'elettrificazione sportiva secondo la visione di Ingolstadt.