Kia EV6: mostrate le prime foto del nuovo crossover sudcoreano

La casa automobilistica sudcoreana ha finalmente svelato le prime immagini che mostrano l’attesissima Kia EV6. Per l’azienda, il veicolo in questione rappresenta non solo il primo modello elettrico BEV che utilizza l’Electric-Global Modular Platform, ma è anche il primo veicolo a zero emissioni studiato seguendo un’idea di design del tutto nuova rispetto ai canoni della casa sudcoreana. Ebbene, grazie alle prime immagini, è possibile intravedere alcuni dei tratti che andranno a contraddistinguere la nuova Kia EV6. La nuova strategia del marchio, si basa su “semplicità e coerenza” che andrà ad interessare tutto il mercato.

Dunque – così come la EV6 – tutti i prossimi BEV in arrivo in casa Kia, saranno identificati con il prefisso “EV” nel nome, tale scelta nasce per facilitare l’identificazione dei veicoli 100% elettrici. Inoltre, subito dopo la diciture “EV”, vi sarà un numero che andrà ad indentificare invece la posizione di quel determinato veicolo all’interno della line-up della gamma. L’arrivo della nuova Kia EV6 è previsto – secondo quanto si legge in una nota – “durante il primo trimestre del 2021”, motivo per il quale molto probabilmente dovrebbe essere svelata entro la fine del mese di marzo. Insieme al nuovo modello, farà il suo debutto anche il nuovo logo della casa automobilistica Kia.

A quanto pare, il crossover sarà caratterizzato da un look sportivo e al tempo stesso imponente, che viene sottolineato dalla presenza di passaruota alquanto marcati e dai montanti squadrati. Uno degli aspetti che evidenziano un cambio di rotta dal punto di vista del design, riguarda gli specchietti retrovisori con telecamere integrate, grazie ai quali è possibile avere una visione a 360° mentre si effettuano le manovre. La nuova Kia EV6, dovrebbe essere provvista di un pacco di batterie da 73 kWh e una coppia di motori elettrici in grado di erogare 312 CV. L’autonomia potrà arrivare sino a 500 km, in base alla versione scelta.