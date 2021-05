Kimera Automobili EVO37, il ritorno dell’iconica Lancia 037

Sicuramente, i progetti futuri della casa automobilistica Lancia, puntano al settore dell’elettrificazione e – quindi – alla produzione di nuovi modelli di auto. Nel frattempo, sembrerebbe che sia stata “riportata in vita” una delle icone nate durante i primi anni ’80, ma – ovviamente – caratterizzata da qualità e prestazioni maggiori. Si tratta della Kimera Automobili EVO37, realizzata per omaggiare la straordinaria Lancia Rally 037. Il progetto, è stato ideato ponendo un occhio di riguardo all’aspetto tecnico. Infatti, il veicolo, può essere tranquillamente paragonato alle più innovative supercar “portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile, come se la vettura dell’epoca fosse stata concepita oggi, con la conoscenza e le tecnologie dei nostri giorni”, ciò è quanto affermato nella nota ufficiale.

Per quanto riguarda invece l’aspetto estetico, il veicolo è stato ideato da Luca Betti, in seguito sviluppato a alcuni stilisti. Tuttavia, guardando le immagini del veicolo, il restomod è quasi impercettibile. Infatti, le linee che disegnano la EVO37 sembrano essere pressoché uguali all’iconica vettura diventata celebre durante gli anni ’80. Solo alcuni elementi – come i fari a LED, il design degli specchietti retrovisori e la mascherina – sottolineano maggiormente le differenze. Differenti anche i materiali: mentre nella nostalgica coupé veniva utilizzato il vetroresina per realizzare la carrozzeria, per la nuova auto – che porta la firma di Kimera Automobili – è stata impiegata la fibra di carbonio.

Per mettere a punto la parte meccanica, sono stati coinvolti grandi nomi quali Franco Innocenti, Claudio Lombardi e Sergio Limone, Vittorio Roberti e Miki Biasion. La struttura della EVO37 è la medesima della Lancia 037, dunque basata tu una struttura tubolare ma il roll-bar è stato totalmente realizzato da zero. Il veicolo è equipaggiato da un motore da 2,1 litri ed è in grado di erogare una potenza di 505 CV e 550 Nm di coppia. Ovviamente, la EVO37 sarà prodotta in serie limitata e ne verranno realizzati solamente 37 esemplari. Il costo base sarà di 480.000 euro e dovrebbe debuttare nel corso del prossimo Festival of Speed di Goodwood.