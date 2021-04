Torna la mitica Lancia 037: per ora solo in salsa restomod

Kimera Automobili svelerà tra qualche settimana la EVO37, una riedizione in chiave moderna della mitica coupé degli anni ‘80 protagonista dei campionati di rally. Quando si cita il Campionato del mondo di rally è inevitabile pensare ai modelli che hanno fatto la storia e Lancia viene sempre menzionata. Fulvia, Stratos, Delta e 037: ecco le reginette italiane che, insieme a Fiat Abarth, hanno conquistato il cuore degli appassionati.

Con la 037 (stradale, prodotta in poco più di 260 esemplari), Lancia introdusse un’auto incredibile dotata di trazione posteriore e spinta da un motore quattro cilindri in linea da 2 litri, 16 valvole, e sovralimentato da un compressore volumetrico che sviluppava, di serie, 205 CV. Una potenza elevata per il 1980, che consentiva di spingere la 037 a oltre 220 km/h e di farle raggiungere i 100 km/h da ferma in meno di 7 secondi.

Ogni tanto il passato torna sempre a galla e i preparatori più esperti fanno a gara per reintrodurre grandi classici in salsa moderna. Un esempio è rappresentato da Kimera Automobili che si prepara a rinascere a nuova vita proprio la Lancia 037. Sebbene il modello non sia stato formalizzato ufficialmente, i primi teaser della società non lasciano particolare spazio alla fantasia; le linee inconfondibili della 037 e l’enorme alettone posteriore sembrano confermare le prime ipotesi.

Design del passato impreziosito da dettagli moderni, come firme luminose a LED, parti in fibra di carbonio non verniciate e un impianto frenante forse composto da dischi carboceramici. Insomma, un incredibile incontro tra passato e presente, un binomio già visto con l’eccezionale progetto “Delta Futurista” di Automobili Amos.

Nessuna informazione sulla meccanica e sul telaio che, considerato il progetto, potrebbero essere del tutto nuovi. Visto che si tratta di una sportiva, non è difficile ipotizzare che possano essere utilizzate soluzioni raffinate a 360 gradi. Alcune indiscrezioni suggeriscono che il peso dovrebbe aggirarsi sui 950 kg e che il motore dovrebbe raggiungere i 550 CV, trasformando la “nuova” 037 in un vero e proprio missile. La trazione dovrebbe rimanere posteriore e abbinata ad un classico cambio manuale.

Maggiori informazioni arriveranno tra 27 giorni, quando terminerà il countdown sul sito ufficiale di Kimera Automobili. Verranno prodotte solamente 37 unità a cui ne seguiranno ulteriori 10 che si diversificheranno per la presenza della trazione integrale. Nessuna indiscrezione sul prezzo anche se è prevedibile immaginare un listino piuttosto elevato.