La NIO Power Swap Station 2.0 ricarica al 100% in 4 minuti

Il produttore cinese di auto elettriche NIO è fermamente convinta che il modo migliore per gestire le batterie delle EV sia come forma di servizio: si definisce ‘BaaS’, Battery As A Service, e significa che il proprietario dell’auto non è effettivamente proprietario anche della batteria, ma la noleggia da NIO che gliela sostituisce ogni volta che questa si scarica. Per fare questa operazione in modo rapido e senza interventi umani, già da qualche tempo NIO ha messo a punto delle stazioni automatizzate che si occupano di scambiare batterie scariche con batterie cariche presenti in loco, e oggi NIO ha presentato la versione 2.0 delle sue stazioni, dopo aver raggiunto i 2 milioni di sostituzioni effettuate solo qualche settimana fa.

Si chiama Power Swap Station 2.0, e la prima è stata inaugurata in Cina soltanto da poche ore; la nuova Swap Station di NIO permette di sostituire la batteria dell’auto con una carica al 100% in circa 4 minuti e 30 secondi. L’intervento umano è ai minimi termini: il proprietario dell’auto dovrà parcheggiarla all’interno della stazione di sostituzione, dopodiché tutta l’operazione avverrà in modo automatico come si vede nel video che vi riportiamo in calce.

Dal video, si può notare come la stazione sia progettata innanzitutto per riallineare la macchina rispetto ai sistemi di sostituzione, dopodiché l’auto viene leggermente sollevata e inizia la fase di rimozione della batteria scarica, che verrà in breve staccata dall’auto e sostituita con una carica presente all’interno della stazione di scambio. Una stazione è dotata di 14 slot per batterie, di cui 13 sono occupati da batterie cariche e pronte per essere installate, e uno resta vuoto per ospitare la prima batteria scarica che viene ricevuta durante la giornata.

Secondo quanto afferma NIO, la nuova Power Swap Station 2.0 può eseguire fino a 312 sostituzioni di batterie in 24 ore; si tratta di un sistema molto comodo ed efficiente, che permette una ricarica al 100% in un lasso di tempo molto simile a quello necessario a fare un pieno di carburante, ma che richiede una diffusione capillare per essere davvero funzionale a tutti i clienti NIO.