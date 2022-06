Nonostante le modifiche apportate da Stellantis per affrontare specificamente questo problema, Jeep Wrangler 4 porte del 2022 fatica ancora a superare i test dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) – l’ente americano simile all’EuroNCAP.

Nella prova di impatto frontale parziale, il fuoristrada sembra non riuscire a restare sulle quattro ruote finendo, inesorabilmente, su un fianco. Fortunatamente, la gabbia di sicurezza che circonda il conducente sembra svolgere un egregio lavoro proteggendo, a tutti gli effetti, l’autista. Per questo motivo, Jeep Wrangler non ottiene il punteggio più inferiore possibile ma “Marginale”, ossia un livello basso ma comunque contenuto. L’IIHS ha osservato che un veicolo che si ribalta su un lato presenta ulteriori rischi di lesioni agli occupanti, problemi che tuttavia non è in grado di misurare a causa della presenza di un singolo manichino. Inoltre, un veicolo che rotola aumenta anche il rischio che un occupante venga sbalzato fuori dal veicolo; questo è un problema ancora più accentuabile sulla Wrangler, in quanto è possibile rimuovere le porte e intere sezioni del tetto.

Oltre all’atterraggio su un fianco, il crash test ha anche evidenziato che, in particolari situazioni, c’è il rischio significativo di lesioni alla gamba e al piede sinistro del conducente. Sebbene non sia chiara ancora la dinamica, il test non ha attivato neanche gli airbag laterali, portando ad un esito peggiore del previsto. Il risultato è purtroppo straordinariamente simile a quello registrato con il precedente modello del 2019, nonostante il marchio abbia lavorato attivamente per trovare una soluzione. Per EuroNCAP, il precedente modello ha totalizzato solamente una stella su cinque e al momento la nuova declinazione non è stata ancora testata.