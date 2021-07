La nuova Nissan GT-R arriverà nel 2023

Cominciano a circolare le prime informazioni sulla nuova generazione di Nissan GT-R, a lungo attesa dagli appassionati; secondo quanto riportato, la nuova GT-R potrebbe non essere così “nuova” come in molti speravano, e sarebbe sostanzialmente solo un aggiornamento dell’attuale versione.

Svelata ufficialmente nel 2007, la GT-R R35 è uno dei modelli di auto in vendita da più tempo in assoluto, e nonostante i vari aggiornamenti – compreso il lifting estetico ricevuto nel 2016 – in molti speravano che la nuova versione fosse davvero completamente nuova: ancora una volta invece, sembra che Nissan sia intenzionata a proporre una evoluzione della sua GT-R, anziché una rivoluzione.

Secondo il sito giapponese Best Car la nuova Nissan GT-R sarà dotata di una carrozzeria completamente ridisegnata e di nuovi interni riprogettati al fine di integrare le più recenti tecnologie e standard di sicurezza grazie al nuovo cockpit digitale e al sistema di infotainment di Nissan.

Sotto a questo guscio però, la R36 non sarà altro che una versione aggiornata della R35, con alcune modifiche al telaio, nuove componenti e un set di sospensioni completamente rivisto. Nonostante i nuovi regolamenti in fatto di emissioni di CO2, sembra che Nissan riuscirà ad utilizzare il motore VR38DETT sulla nuova GT-R R36 anziché utilizzare un sistema ibrido, come si era ipotizzato tempo fa. La versione aggiornata di questo motore V6 twin turbo da 3.8 litri dovrebbe essere in grado di erogare circa 590 cavalli e 650 Nm di coppia, il tutto scaricato a terra grazie alle 4 ruote motrici e al cambio automatico. La tecnologia ibrida che inizialmente si ipotizzava sarebbe stata integrata sulla GT-R sarà sicuramente utilizzata in futuro, quando inevitabilmente anche la GT-R dovrà trasformarsi in un’auto completamente elettrica.

Viste le sempre più stringenti regole in merito alle emissioni, ci sorge qualche dubbio sulla possibilità che questa nuova Nissan GT-R arrivi sul mercato europeo: forse Nissan confida di riuscire a compensare le alte emissioni della GT-R grazie a un catalogo di auto ibride ed elettriche, ma al momento non ci sono certezze in merito.

Il rilascio della GT-R R36 dovrebbe avvenire agli inizi del 2023, dopo che la R35 uscirà dai cataloghi alla fine del 2022.