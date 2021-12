La prima muscle car elettrica di Dodge è già in sviluppo

Dodge è uno dei brand del gruppo Stellantis che attende di scoprire il suo futuro. Il CEO del marchio, Tim Kuniskis, ha rivelato alcuni dettagli sulle strategie future di Dodge. Nel breve termine, il marchio presenterà una concept car che anticiperà il progetto della sua prima muscle car elettrica. Il debutto del prototipo è atteso per la fine del primo semestre ed il brand ha già rilasciato un primo teaser, riportato di seguito.

Entro la fine dell’anno, inoltre, Dodge un nuovo modello plug-in hybrid. Il progetto in questione sarà basato sulla Jeep Grand Cherokee, l’ammiraglia di nuova generazione di Jeep a sua volta sviluppata su di una versione modificata della piattaforma Giorgio, la stessa dell’Alfa Romeo Stelvio. È solo questione di tempo prima che Dodge entri nel mondo delle auto elettriche. Dalla concept car che verrà svelata il prossimo anno, infatti, il marchio del gruppo Stellantis realizzerà una versione di serie che farà il suo debutto ufficiale tra qualche anno: nel 2024 debutterà la prima elettrica Dodge.

Il nuovo progetto potrebbe rappresentare un momento chiave per Dodge. Il brand, da una parte, cercherà di non scontentare la sua fanbase americana, ancora molto legata alle soluzioni tradizionali. Dall’altra, però, il lancio di una muscle car elettrica potrebbe aprire le porte del mercato internazionale per Dodge.

Il nuovo progetto potrebbe, rapidamente, diventare una “world car” arrivando in tutti i principali mercati internazionali come un’auto sportiva in grado di offrire tanto divertimento alla guida e senza alcuna emissione in atmosfera. Il futuro di Dodge, quindi, prenderà il via nel 2022. L’elettrificazione, come per tutto il gruppo Stellantis, sarà un passaggio chiave.