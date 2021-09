Lamborghini Centenario Roadster in vendita a un prezzo da capogiro

Siete in cerca di una nuova auto, una in grado di far girare tante teste quando la guidate in città? E’ il vostro giorno fortunato, perché in Germania è appena stata messa in vendita una rara Lamborghini Centenario Roadster.

Lamborghini ha prodotto la Centenario Roadster in solo 20 esemplari, a cui si vanno ad aggiungere altri 20 esemplari di Centenario Coupè, e questo rende l’auto particolarmente rara e costosa; il modello in questione è proposto in una colorazione rossonera con dettagli in fibra di carbonio lucida, una combinazione che prosegue anche nell’abitacolo dove abbonda l’Alcantara. I sedili, i tappetini, gli interni delle portiere, il cruscotto e il volante: tutto segue lo stile cromatico della carrozzeria per dare a quest’auto, che già di per sé ha un carattere molto aggressivo, un piglio ancora più arrogante.

Arriviamo dunque al prezzo: al momento del lancio, una Lamborghini Centenario Roadster vi sarebbe costata 1,75 milioni di euro, mentre questo specifico modello è stato messo in vendita alla cifra da capogiro di 4,75 milioni di euro – però l’IVA è inclusa! Chiaramente si tratta di un prezzo folle che in pochissimi sul pianeta sarebbero disposti a pagare per quest’auto, nonostante la Lamborghini Centenario Roadster in questione sia praticamente immacolata e sia stata guidata per soli 68 km da quando è stata immatricolata, poco più di 3 anni fa.

Il prezzo è ancora più sorprendente considerato che non più di qualche settimana fa un’altra Lamborghini Centenario Roadster era stata messa in vendita da una casa d’aste canadese, ma è rimasta invenduta con la base d’asta fissata al prezzo di 1,7 milioni di dollari, cifra addirittura inferiore al prezzo originale dell’auto.

Chiunque dovesse riuscire ad aggiudicarsi quest’auto, magari trattando leggermente sul prezzo, potrà godersi il prorompente motore aspirato V12 da 6.5 litri di cilindrata, in grado di erogare ben 770 cavalli a 8500 giri, un cuore sufficiente a spingere l’auto da 0 a 100 km/h in appena 2.9 secondi e portarla alla velocità massima di 350 km/h.