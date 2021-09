Mercedes AMG, la prossima roadster sarà elettrica: fine di un’era

Da diverso tempo si vocifera che la divisione sportiva del marchio tedesco abbia iniziato a lavorare seriamente sulle vetture elettriche al fine di fornire una rapida (ed ecologica) risposta a BMW, Porsche e Audi. Non è una novità che possa arrivare sul mercato un’elettrica AMG e proprio in relazione a questa ipotesi, Markus Schafer, CFO di Mercedes, ha lasciato intendere ai microfoni di Top Gear che la prossima roadster non sarà solamente endotermica.

Quando si menzionano le elettriche, spesso ci si perde a parlare solo di autonomia e di ricarica senza considerare l’esperienza di guida che una vettura è in grado di trasmettere. Per Mercedes questo aspetto ha sempre rappresentato un tassello importante e, all’interno dell’intervista, il manager ha dichiarato come sia complicato realizzare un modello “scoperto” elettrico per via di varie problematiche, tra cui la domanda in calo.

In aggiunta a questo, Schafer ha evidenziato quanto sia difficile realizzare una roadster capace di ereditare gli stilemi degli attuali modelli e il family feeling. Come sappiamo le vetture elettriche non hanno necessità di avere importanti feritoie o griglie di raffreddamento capaci di “smorzare” le linee e rendere il design più leggero; pertanto, appare spesso complicato realizzare una soluzione che possa incontrare il gusto di tutti. Tuttavia, nonostante il mercato in calo e le difficoltà tecniche, il manager pensa che una roadaster a batteria possa essere molto attraente ed emozionante. Infine, il chief operating officer di Mercedes non ha chiarito che forme potrebbe assumere questa vettura e si presume possa rivaleggiare direttamente con un’ipotetica Cayman elettrica. Difficile, infatti, che il costruttore tedesco possa produrre una roadster capace di misurarsi, fin dal principio, con la velocissima Tesla Roadster.

Non rimane che attendere, per capire se in futuro nei piani di Mercedes AMG ci sarà davvero anche una roadster elettrica; sicuramente assisteremo all’arrivo di berline, SUV e compatte ad alte prestazioni in quanto appartenenti a segmenti di mercato più richiesti.