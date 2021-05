Lamborghini svela EVO2, il nuovo mostro da 620 cavalli

Nell’ultimo periodo il nome Lamborghini è stato citato in molteplici occasioni e per tematiche anche diametralmente opposte; come sappiamo, il brand di Sant’Agata Bolognese, ha annunciato i piani futuri dedicati alla transizione elettrica e, nella giornata di ieri, sono trapelate alcune informazioni dedicate ad una possibile cessione. Il marchio sembra interessato a restare nei trend dei motori di ricerca e oggi, quasi inaspettatamente, ha svelato la nuova vettura da gara che correrà nel Campionato monomarca che avrà luogo il prossimo anno.

Huracan Super Trofeo EVO2 ne sarà la nuova protagonista e rappresenta una vera e propria evoluzione del modello precedente; la variante aggiornata prevede un’aerodinamica perfezionata, un design impreziosito e dei fari a LED ancora più accattivanti. Non mancano quindi prese d’aria laterali più pronunciate e appendici aerodinamiche di dimensione maggiore, create appositamente per ottimizzare i flussi d’aria e migliorare la stabilità in curva. Sul posteriore domina una grande ala in carbonio, mentre le cornici dei fari a LED sono un tributo diretto alla mitica Countach che celebra il suo 50esimo anniversario.

Migliora anche l’impianto frenante che ora è sviluppato appositamente dalla Squadra Corse di Lamborghini; i dischi anteriori in acciaio hanno un diametro di 390 mm, mentre le nuove pinze hanno permesso di ottimizzare le prestazioni e il consumo. Il propulsore rimane invariato e troviamo ancora una volta il pluripremiato 5.2 V10 aspirato da 620 Cv abbinato al cambio sequenziale a 6 rapporti X-Trac e alla trazione posteriore.

Secondo Stephan Winkelmann, CEO e presidente di Lamborghini, la nuova Super Trofeo EVO2 rappresenta un nuovo capitolo per l’evoluzione di Huracan; inoltre, per Maurizio Reggiani, Chief Techinal Officer del marchio, il Campionato rappresenterebbe il miglior banco di prova per testare nuove soluzioni da adottare poi su futuri modelli stradali.

Huracan Super Trofeo EVO2 sarà mostrata al pubblico il prossimo 28 maggio a Le Castellet, in occasione della seconda tappa stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europe; non vi nascondiamo però che prossimamente anche sulle nostre pagine leggerete un contenuto dedicato a riguardo. Il prezzo? 250mila euro tasse escluse. Una richiesta tutto sommata in linea alle prestazioni di un veicolo pronto pista; se desiderate una Huracan estrema ad utilizzo stradale ricordiamo che è sempre disponibile la Super Trofeo Omologata (STO).