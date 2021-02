L’auto Apple diventerà realtà grazie a Nissan?

A quanto pare, l’azienda di Cupertino non ha intenzione di abbandonare il sogno di realizzare un’auto Apple, dunque con il proprio marchio. Inevitabile sottolineare però che, per far sì che questo ambizioso progetto possa concretizzarsi, vi è la necessità da parte di Apple di trovare un valido partner. Ebbene, sembrano essere sempre più insistenti le voci in merito alla probabile collaborazione tra l’azienda di Cupertino appunto e la casa automobilistica Nissan. Ormai è da tempo che si parla dell’auto con il marchio Apple e, dopo la possibile partnership sfumata con il Gruppo Hyundai, ecco che spunta l’ipotesi Nissan. Tale ipotesi è stata diffusa grazie ad un articolo pubblicato sul Wall Street Journal e potrebbe essere veritiera poiché è risaputo che la casa giapponese ha intenzione di rilanciare il suo marchio a livello globale.

Ancora non è chiaro il motivo a causa del quale la partnership tra Apple e Hyndai non è andata a buon fine. Tuttavia, sicuramente l’azienda di Cupertino non si fermerà finché non avrà trovato il suo partner per dar vita a quella che sarà la prima auto della Mela. Sicuramente, come affermato poc’anzi, Nissan è il nome che più potrebbe avvicinarsi alla nuova collaborazione, anche se non è da escludere che Apple abbia intenzione di collaborare con diversi fornitori.

Per il momento, gli investitori non sono in grado di sbilanciarsi sull’arrivo della prima auto del marchio della Mela poiché, comunque, sono “dispositivi” che richiedono molto impegno nella progettazione soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Motivo per il quale sarebbe inopportuno e pericoloso acquistare azioni in base alle probabili alleanze con l’azienda di Cupertino. In ogni caso, sembra essere evidente che le aziende legate al settore automobilistico siano sempre più coinvolte a quello della tecnologie. Basti pensare alla nuova partnership tra la casa automobilistica Ford e Google, grazie alla quale arriveranno integrazioni di app e analisi dei dati.