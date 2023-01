Il 2024 sarà un anno storico per il marchio Chevrolet e per la sua famosissima Corvette, che per la prima volta viene declinata in una versione a trazione integrale con un motore ibrido parzialmente elettrificato, per prestazioni di altissimo livello grazie ai 655 cavalli complessivi.

Si chiama Chevrolet Corvette E-Ray, e in molti la aspettavano da lungo tempo: proprio come la più classica Stingray, la nuova E-Ray sarà spinta dal V8 LT2 da 6.2 litri di GM, sufficiente a fornire ben 495 cavalli e 639 Nm di coppia alle ruote posteriori dell’auto. In più, sulla E-Ray è presente una piccola batteria da 1.9 kWh abbinata a un motore a magneti permanenti in grado di erogare 120 kW di potenza di picco, collegato all’asse ruota anteriore: in questo caso si toccano i 160 cavalli di potenza e 170 Nm di coppia.

Secondo General Motors, la nuova Corvette E-Ray può scattare da 0 a 100 in appena 2.5 secondi, mentre il quarto di miglio (400 metri) è coperto in 10.5 secondi toccando la velocità massima di 130 miglia orarie, pari a 209 km/h.

“Corvette è stata una vera e propria salvezza per Chevrolet, sin da 1953. La nuova E-Ray riesce a unire in modo unico lo stile, il carattere, le performance nel lusso e la ricercatezza necessarie per convincere nuove persone a scoprire l’esperienza Corvette.” ha detto il Chief Engineer Tadge Juechter, che ha anche aggiunto che “le tecnologie di elettrificazione migliorano la sensazione di controllo in tutte le condizioni, dando all’auto una compostezza inaspettata.”

Il sistema di trazione integrale elettronica si occupa di analizzare la superficie della strada per massimizzare la trazione e avere la massima stabilità, ma non per questo si deve rinunciare all’accelerazione pazzesca in uscita di curva che tutti gli appassionati Corvette andranno a cercare su quest’auto; in ogni caso la modernità ha dato alla nuova Corvette E-Ray anche alcune capacità pratiche, tipo la Stealth Mode che permette di utilizzare il solo motore elettrico per muoversi per brevi tratti fino alla velocità di 45 miglia orarie, pari a 72 km/h. Nelle prime ore del mattino o a tarda notte, quando accendere un V8 può dare fastidio ai vicini di casa, la Stealth Mode ci verrà in aiuto, e quando la batteria si sarà scaricata l’auto si occuperà autonomamente di accendere il motore termico per proseguire nel viaggio e per ricaricare l’accumulatore.

La prima Corvette ad essere dotata di trazione integrale e di un motore elettrico sarà in vendita entro la fine dell’anno negli Stati Uniti a un prezzo che parte da 104.295 $.