Chevrolet Corvette E-Ray: con l'ibrido è più potente!

Corvette è da sempre il simbolo della sportività americana, una vettura capace di far battere il cuore agli appassionati con il suo rombo inconfondibile e il suo design aggressivo. Con la E-Ray, il mito evolve, abbracciando la tecnologia ibrida per offrire prestazioni ancora più straordinarie senza rinunciare all’anima che l’ha resa celebre. Il risultato è un’auto che rappresenta la sintesi perfetta tra innovazione e tradizione, un ponte tra passato e futuro.

La E-Ray è la prima Corvette a trazione integrale e dotata di un sistema ibrido. Sotto il cofano, il classico V8 6.2 litri LT2 aspirato da 502 cavalli trova un alleato in un motore elettrico sull’asse anteriore, capace di fornire 163 cavalli aggiuntivi. Il totale? Un’impressionante potenza combinata di 665 cavalli, che permette alla E-Ray di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, rendendola la Corvette di serie più veloce mai prodotta.

L’ibrido che non ti aspetti

Contrariamente a molte ibride progettate per ridurre consumi ed emissioni, la E-Ray utilizza il suo sistema elettrico per aumentare le prestazioni e la trazione. Il motore elettrico garantisce un’accelerazione immediata e una migliore gestione della potenza su fondi difficili, mentre la batteria da 1,9 kWh si ricarica autonomamente in frenata e in fase di rilascio. Il risultato è una guida più coinvolgente, con una risposta ancora più fulminea ai comandi del pilota.

Per la prima volta nella storia della Corvette, la trazione non è più solo posteriore. La E-Ray è dotata di un avanzato sistema di trazione integrale che le permette di affrontare anche superfici meno ideali con una stabilità sorprendente. Il sistema si adatta istantaneamente alle condizioni della strada, distribuendo la coppia tra i due assi in modo intelligente, garantendo un’aderenza impeccabile e rendendo la E-Ray una supercar utilizzabile tutto l’anno.

Stile e tecnologia al servizio delle emozioni

L’estetica della Corvette E-Ray mantiene le linee muscolose e aggressive tipiche del modello, con dettagli che la distinguono, come le prese d’aria più pronunciate e una carreggiata più larga. All’interno, il cockpit è progettato attorno al guidatore, con materiali pregiati, un display digitale evoluto e un sistema di infotainment di ultima generazione. Il tutto è arricchito da tecnologie di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza senza intaccare il carattere sportivo dell’auto.

La Corvette E-Ray non è solo un’evoluzione del modello iconico, ma una rivoluzione nel mondo delle supercar americane. Coniugando la potenza bruta del V8 con l’agilità e l’innovazione dell’elettrificazione, questa vettura riscrive le regole del gioco e apre un nuovo capitolo nella storia della Corvette. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 174.900 euro per la versione coupé; la cabrio costa 181.900 euro.