Lexus IS 2021, presentazione online il 9 giugno

Manca poco alla presentazione della Lexus IS. L’annuncio ufficiale arriva dal marchio di lusso del gruppo Toyota, che fissa l’appuntamento della presentazione per il 9 giugno con un’inedita diretta streaming dagli USA. La casa automobilistica giapponese ha inoltre diffuso il primo teaser della nuova berlina, in attesa dell’ unveiling dei prossimi giorni.

Il teaser diffuso, seppur mostrando pochissimi particolari, ritrae il posteriore della berlina con una nuova firma luminosa che caratterizza totalmente la vettura. Inoltre, la linea LED che congiunge i gruppi ottici posteriori, richiama chiaramente i nuovi design che sempre più marchi decidono di implementare sui loro nuovi modelli.

Nonostante il teaser non mostri l’anteriore della nuova Lexus IS, secondo alcune indiscrezioni il frontale della berlina subirà un notevole aggiornamento: il suo design, infatti, dovrebbe trarre ispirazione dalla Lexus ES.

Lexus IS e powertrain. Presumibilmente si avrà una conferma dell’attuale offerta Lexus: benzina aspirato 2.5 litri quattro cilindri a ciclo Atkinson da 223 CV, in abbinamento a un’unità elettrica da 143 cavalli e 2.0 litri benzina da 184 CV. Non è però da escludere l’arrivo di una nuova versione sportiva equipaggiata con un V6 3.5 litri biturbo da oltre 400 CV. Per conoscere tutti i dettagli ufficiali dell’ultima generazione della berlina dovremo pertanto attendere la presentazione online del 9 giugno.