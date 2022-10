La seconda generazione della Maserati Granturismo arriva sul mercato, oltre che nella versione V6, in una versione chiama Folgore, tutta nuova, spinta da un powertrain 100% elettrico: la nuova proposta della casa che oggi ha sede a Modena promette 745 cavalli, 1351 Nm di coppia e uno 0-100 coperto in appena 2.7 secondi, almeno sulla carta.

La nuova Folgore di casa Maserati è alimentata da un imponente pacco batterie a forma di T dalla capacità nominale di 93 kWh, di cui 83 kWh sono effettivamente utilizzabili. I motori sono 3, uno sull’asse anteriore e due su quello posteriori, così consentire all’auto di essere utilizzata sia in modalità a trazione posteriore, sia a trazione integrale. Grazie al caricatore on-board in grado di assorbire fino a 270 kW di potenza, la ricarica alla giusta colonnina sarà tra le più rapide disponibili sul mercato.

La piattaforma è stata sviluppata ad hoc da Maserati per essere modulare e adattabile a diversi modelli: quella che oggi ospita la nuova Folgore e la sua sorella spinta dal V6, domani ospiterà la Grecale Folgore EV e anche in quel caso l’architettura permetterà di tenere le batterie molto in basso al fine di migliorare la distribuzione dei pesi e il baricentro. Nel caso della Granturismo Folgore, la distribuzione dei pesi è 50:50.

Oltre agli evidenti scarichi posteriori – sono 4 – i due modelli Folgore e V6 differiscono leggermente nella linea, con paraurti disegnati in modo diverso: dal punto di vista pratico, la V6 può vantare un bagagliaio più ampio rispetto alla EV, che sacrifica un po’ di spazio per i motori posteriori.

Il sound non mancherà su nessuno dei due modelli: se sul V6 ci penserà il motore ad appagare le orecchie di chi guida – e di chi la guarda passare per strada – sulla versione elettrica è previsto un impianto audio dedicato sia interno sia esterno che fonderà insieme il rumore del motore elettrico con quello di un motore V8; il Capo Ingegnere di Maserati, Davide Danesin, sostiene che si tratti di una soluzione tutta nuova, mai vista prima sul mercato.

I prezzi, visti anche i tempi che corrono, saranno annunciati in concomitanza con il lancio sul mercato: nel caso dell’esemplare V6 si parla della metà del 2023, mentre la versione Folgore 100% elettrica è attesa entro la fine del 2023. In ogni caso si parla di cifre a partire da 230.000 € per la versione elettrica.