Maserati Levante Hybrid: confermata nuova versione del SUV

A seguito dell’arrivo della Ghibli Hybrid, la casa automobilistica del Tridente è pronta a lanciare la Maserati Levante Hybrid. L’azienda, infatti, aveva annunciato in precedenza che sarebbero arrivati diversi modelli elettrificati. Tuttavia, la casa del Tridente non ha ancora svelato informazioni dettagliate in merito a quelle che saranno le specifiche tecniche del veicolo in questione, così come non è ancora chiaro quando avverrà il debutto ufficiale della nuova versione della Maserati Levante. Molto probabilmente, il veicolo seguirà le orme della prima auto ibrida presentata dalla casa automobilistica e potrebbe, quindi, essere provvista dello stesso powertrain mild hybrid della Ghibli il cui debutto è avvenuto nel mese di lugli0 2020.

Ovviamente non si tratta di una notizia ufficiale, tuttavia – se l’ipotesi sarà confermata – la Maserati Levante Hybrid potrebbe essere provvista di un motore a quattro cilindri. Ricordiamo che la Ghibli monta un 2.0 turbo-benzina in grado di erogare una potenza di 330 CV a 5.500 giri/min e 450 Nm a 1.750 giri/min, grazie al supporto di un mild-hybrid a 48 volt. Il veicolo, che può effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 5,7 secondi, può raggiungere una velocità massima di 255 km/h. Tuttavia, non è escluso che il SUV avrà caratteristiche differenti poiché sia il peso che la resistenza aerodinamica sono differenti rispetto a quelle della berlina.

A differenza di altre aziende che operano nel settore auto, sembrerebbe che la casa del Tridente, per quanto riguarda i motori a gasolio, adotterà una strategia differente. Infatti, così come successo con la Ghibli Hybrid, è probabile che anche la Maserati Levante potrebbe essere affiancata da versioni a gasolio anziché essere sostituita. Nel momento in cui tale strategia sarà confermata anche per il nuovo SUV, la Maserati Levante potrebbe avere un costo che non si allontano molto rispetto alle varianti a gasolio. Infatti, anche la Ghibli Hybrid può essere acquistata allo stesso prezzo della versione diesel, dunque a 74.145 eur0.