Il 2024, stando alla roadmap di Mercedes, sarà l’anno di debutto del nuovo Classe G in versione 100% elettrica: si chiamerà EQG e, manco a dirlo, sarà uno dei SUV più esclusivi e desiderati al mondo. Per raggiungere questo obiettivo, Mercedes non potrà affidarsi soltanto al lusso e alla qualità degli interni, ma dovrà offrire anche un comparto tecnico da prima della classe: lo farà affidandosi a Sila, un’azienda specializzata in batterie particolarmente innovative.

Sila sta infatti sviluppando una batteria che utilizza anodi al silicio, materiale grazie al quale si riesce ad aumentare la densità energetica all’interno della batteria senza mettere a rischio prestazioni o sicurezza: secondo Sila, grazie al silicio si aumenta la densità energetica tra il 20 e il 40% rispetto alle batterie attuali, una percentuale che potrebbe dare a Mercedes un grande vantaggio sulla concorrenza, in termini di autonomia dell’auto.

Le nuove batterie saranno prodotte nella fabbrica di Sila nello stato di Washington utilizzando fonti rinnovabili di energia, così da mantenere anche il tema di sostenibilità che tutti i principali produttori di automobili stanno abbracciando negli ultimi anni.

“La nostra partnership con Sila è un altro passo essenziale verso la realizzazione delle auto elettriche più lussuose e desiderate che il mercato abbia mai visto.” Ha detto Markus Schafer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz.

Ad oggi la domanda per le auto elettriche di Mercedes-Benz è già più alta della capacità produttiva dell’azienda a causa dei vari problemi di rifornimenti che tutte le produttrici di automobili stanno vivendo in questo periodo, e l’arrivo sul mercato della nuova EQG non farà altro che aumentare la domanda; secondo alcuni, una volta aperti gli ordini per l’EQG alcuni clienti potrebbero dover aspettare anche fino a 2 anni per avere la propria auto, nonostante il prezzo che sarà senza dubbio proibitivo per la gran parte della popolazione.