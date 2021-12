Nissan Qashqai: il crossover si rinnova con la nuova versione N-Style

Con la fine del 2021 la gamma della Nissan Qashqai si rinnova. La nuova generazione del crossover di casa Nissan si rinnova con il suo primo aggiornamento che si traduce nel debutto della versione N-Style. Tale versione nasce dall’allestimento N-Connecta ma include nella dotazione di serie alcuni accessori della versione top di gamma Tekna garantendo un buon rapporto prezzo/dotazione ai clienti.

La Nissan Qashqai in versione N-Style include, infatti, il caricatore wireless per smartphone ed i cerchi in lega da 19 pollici, che sostituiscono i cerchi da 18 pollici, senza alcun costo aggiuntivo. Da segnalare, però, l’uscita di scena della strumentazione digitale con display da 12.3 pollici che viene sostituita dal quadro strumenti analogico affiancato da un display da 7 pollici. Alla base della scelta c’è, senza dubbio, la crisi dei chip e la carenza di semiconduttori.

Di serie, inoltre, la Nissan Qashqai N-Style include la vernice bicolore, il sistema di navigazione NissanConnect con display da 9 pollici al centro della plancia e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Da segnalare anche la presenza dei sensori di parcheggio, all’anteriore e al posteriore, e di alcuni sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo ed il sistema di monitoraggio dei punti ciechi.

La gamma della Qashqai N-Style parte da 32.400 euro, prezzo relativo alla versione con motore 1.3 mild hybrid da 140 CV e cambio manuale. In listino, lo stesso motore viene proposto a 35.600 euro nella versione da 158 CV con cambio automatico. Per puntare sulla trazione integrale, infine, sarà necessario scegliere l’allestimento top di gamma N-Connecta. La N-Style è solo a trazione anteriore.