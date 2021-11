La crisi dei chip taglia gli optional alle BMW, via un altro importante accessorio

La crisi dei semiconduttori e l’imminente problema legato al magnesio sembra stiano impattando duramente sulle case automobilistiche, costringendo numerosi produttori ad effettuare tagli nella scelta degli allestimenti e relativi optional. Considerata l’enorme quantità di chip all’interno delle moderne auto, non sorprende sapere che alcuni componenti vengano realizzati con estrema difficoltà e quindi eliminati dai listini o riservati solo ad alcuni specifici modelli.

Nelle scorse settimane BMW ha annunciato di aver rimosso, almeno parzialmente, l’head up display da alcune vetture e oggi, il produttore tedesco, ha deciso che eliminerà anche il supporto al touch screen dall’infotainment. I modelli interessati a questa modifica sono: BMW Serie 3, BMW Serie 4 Coupé, Cabrio e Gran Coupé (esclusa la i4), BMW X5, BMW X6, BMW X7 e BMW Z4.

Al momento non è chiaro se la rimozione del supporto touch riguarderà solo alcuni mercati e non si sa neanche quando la produzione tornerà alla normalità. BMW precisa che le funzioni rimangono invariate, l’unica differenza riguarderà il sistema di input che, d’ora in avanti, avverrà solo tramite l’iDrive Controller presente sul tunnel centrale. Tutti coloro che riceveranno l’auto priva del supporto al touch screen otterranno, almeno in America, un rimborso di 500 dollari.

BMW è solo uno degli ultimi produttori a dover applicare questo genere di tagli, nei mesi passati anche Peugeot ha dovuto ritornare ai tachimetri analogici abbandonando i più moderni sistemi digitali.