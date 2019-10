Partenza col botto per la Peugeot e-208, preordini al 25%

La Peugeot, con la 208 versione elettrica, sembra essere pronta a dare del filo da torcere alle altre case automobilistiche: ottimo debutto sul mercato.

Peugeot, con la 208 in versione elettrica, sembra essere pronta a dare del filo da torcere alle altre case automobilistiche. Infatti circa il 25% dei pre-ordini della compatta riguardano proprio la variante elettrica del marchio francese. L’auto a zero emissioni è arrivata da poco sul mercato e secondo alcuni dati relativi alle vendite, la e-208 è partita con il piede giusto. Ad confermare i dati incoraggianti è stata la stessa casa automobilistica Peugeot, infatti sembrerebbe che la 208 in versione elettrica abbia superato di gran lunga le aspettative iniziali del colosso francese.

Inevitabilmente la Peugeot cercherà di incrementare ancora di più le vendite per la nuova auto, anche se al debutto con la e-208 era prevista una, a confronto, “misera” percentuale di vendita pari al 10%. Dunque una partenza che fa pensare ad un vero e proprio successo. Non potevano non mancare le parole di Jean-Philippe Imparato, CEO di Peugeot, il quale ha dichiarato espressamente che “dei 40.000 potenziali clienti, metà erano per la 208 elettrica, ed un quarto dei preordini li abbiamo ricevuti per la e-208“.

L’entusiasmo, all’interno della casa automobilistica francese è inevitabile, ma l’intero team cerca di restare con i piedi per terra. Infatti, il CEO della Peugeot ha ribadito che “il lavoro si basa solamente sui fatti e possiamo portare la e-208 fino al 20% della nuova produzione della 208, di circa 300.000 unità all’anno”. Ebbene, cosa ha di tanto straordinario la nuova Peugeot e-208?

Ciò che caratterizza l’auto a zero emissioni è senza ombra di dubbio un motore da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima. Provvista di batteria da 50 kW/h garantiscono un’autonomia di circa 340 km, può raggiungere una ricarica dell’80% in mezz’ora attraverso l’utilizzo di una colonnina di ricarica rapida Fast Charge da 100 kW. La nuova auto elettrica realizzata dalla casa francese propone una guida Sport, per chi ama la guida dinamica, ma anche Eco e Normal. La Peugeot e-208 è disponibile sul mercato a partire da 33.400 euro.