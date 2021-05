Piaggio One, il nuovo scooter elettrico presentato su Tik Tok

Piaggio fa sul serio nel mondo della mobilità elettrica, e dopo aver portato sul mercato la Vespa Elettrica, si prepara a rilasciare un altro modello, il Piaggio One. Il nome è semplice e dal significato molto chiaro: è come un nuovo inizio per Piaggio, e il One potrebbe segnare un momento di svolta. I tempi ormai sono maturi, le tecnologie si sono sviluppate al punto di permettere di realizzare piccoli scooter dal peso e dal costo contenuti, che risultano degli ottimi alleati nel traffico cittadino.

Piaggio One ha esordito in Cina e lo ha fatto con una presentazione diffusa tramite Tik Tok, anche per andare a prendere direttamente il target verso il quale questo scooter è rivolto, i giovani.

Esteticamente, il piccolo Piaggio One riesce ad accontentare tutti: strizza l’occhio al passato, con linee aggressive che ricordano lo Zip, e guarda al futuro con soluzioni tecniche all’avanguardia come il bel forcellone posteriore. Rispetto alla concorrenza, Piaggio One si distingue anche grazie al sottosella di generose dimensioni (solitamente in quella posizione si trova la batteria), e offre una dotazione tecnologica di tutto rispetto, con fanali Full LED davanti e dietro, strumentazione digitale, e avviamento keyless.

Poco sappiamo della scheda tecnica di One: è probabile che abbia la stessa batteria della Vespa Elettrica – da 4 kWh – con possibilità di cambio rapido, utile sia in ottica di sharing di batterie, sia per una più semplice ricarica casalinga o in ufficio. Piaggio, lo ricordiamo, è tra i primi iscritti al consorzio che si sta occupando di sviluppare batterie intercambiabili e facilmente removibili, consorzio che può vantare altri iscritti di peso come Honda, Yamaha e KTM.

Mancano ancora informazioni in merito al rilascio e al prezzo di vendita, ma sappiamo che Piaggio ha già previsto diverse versioni del One, con motori più o meno potenti e batterie in grado di offrire una maggiore autonomia chilometrica.