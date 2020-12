Porsche 911 Safari: foto spia del prototipo con assetto rialzato

Importanti novità potrebbero interessare quella che sarà – forse – la nuova Porsche 911 Safari. Infatti, alcune foto spia, mostrano un innovativo prototipo della casa automobilistica tedesca, mentre è alle prese con alcuni test effettuati sul circuito del centro prove a Weissach, in Germania. Il protagonista sembra essere un prototipo molto particolare poiché presenta alcune peculiarità che sino ad ora non si erano mai viste sul veicolo del marchio tedesco.

È passato circa un mese da quando fu avvistato un prototipo simile, tuttavia, le caratteristiche del nuovo muletto sembrano essere molto differenti. Infatti, l’assetto decisamente più rialzato rispetto al normale, i passaruota anteriori e posteriori più ampi e la presenza di un alettone sulla coda, forniscono alla Porsche 911 Safari un carattere e uno spirito che da sempre contraddistinguono i veicoli off-road.

Dunque, tutto potrebbe far pensare che la nuova auto del marchio Porsche possa tranquillamente affrontare qualsiasi percorso off-road. Nonostante gli pneumatici non siano tassellati, l’assetto rialzato e una maggiore libertà di movimento potrebbero garantire all’auto di effettuare, senza alcun problema, anche i sentieri più difficoltosi. Sembrano, invece, non esserci particolari cambiamenti a livello aerodinamico.

Grazie alle caratteristiche appena elencate, che contraddistinguono il prototipo dell’auto del marchio tedesco – dunque, che non sono mai state presenti nella gamma delle ultime generazioni – è facile ipotizzare che la casa automobilistica di Stoccarda possa produrre una versione innovativa della Porsche 911 Safari, quasi a voler “celebrare” la versione da rally grazie alla quale la casa tedesca raggiunse importanti traguardi in diverse competizioni durante gli anni ’60 e ’70.

Infatti, in quegli anni, la 911 era una delle vetture che maggiormente dominava le classifiche dei rally. Dal 1968 al 1970, il veicolo del marchio Porsche ha vinto il Montecarlo inoltre, la mitologica 959 con Livrea Rothmans nel 1986 ha vinto alla Parigi-Dakar.

La nuova Porsche 911 Safari potrebbe essere prodotta in una serie limitata e, molto probabilmente, vi è la possibilità che l’azienda sia a lavoro per collaudare una piattaforma differente rispetto a quella originale.