Porsche Taycan Sport Turismo: foto spia di una versione quasi completa

La Porsche Taycan è un’automobile elettrica ad alte prestazioni che sin dal suo debutto ha riscontrato un successo notevole. Negli ultimi mesi ha registrato diversi record commerciali, diventando una delle Porsche più vendute in assoluto. I più attenti alle esigenze di spazio e abitabilità, saranno contenti di sapere che entro il prossimo anno entrerà in produzione la versione Sport Turismo.

Si tratta di un modello con carrozzeria shooting brake, quindi station wagon con una coda spiovente in stile coupé. Una versione espressamente dedicata a chi cerca una vettura con una maggiore abitabilità e spazio ma che mantenga alto il livello delle prestazioni offrendo una guida divertente e dinamica. Le ultime foto spie scattate in Germania mostrano un prototipo quasi definitivo.

500 km di autonomia

La Porsche Taycan Sport Turismo sarà un’auto dedicata anche ai grandi viaggiatori: l’ottima abitabilità e lo spazio notevole per stipare anche i bagagli dovrebbe garantirle un’ottima versatilità. Caratteristiche fondamentale per renderla adatta a macinare chilometri in autostrada, l’autonomia. Benché Porsche non abbia confermato i dati, le indiscrezioni parlano di una percorrenza media di circa 500 km con la batteria completamente carica.

Un dato che permetterebbe a Taycan Sport Turismo di assecondare le esigenze della quotidianità senza rinunciare a qualche avventura lontano dai centri abitati. Porsche, inoltre, supporta il consorzio Ionity: una rete di colonnine ad alta velocità diffuse sul territorio europeo che entro il 2022 dovrebbero vedere una maggiore capillarità anche in Italia.

Circa 600 Cv di potenza

Per quanto riguardo le prestazioni, anch’essa sono da vera Porsche: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi per una velocità massima autolimitata a 250 km/h. I due motori elettrici dovrebbe erogare una potenza di sistema di circa 600 Cv. Anche in questo caso, le conferme da parte di Porsche arriveranno nei prossimi mesi.

I clienti potranno scegliere tra la trazione posteriore, dedicata a chi cerca una guida molto vivace e dalle sensazioni più sportiveggianti, o integrale per coloro che cercano il massimo della prestazioni senza rinunciare a sicurezza e versatilità. Porsche dovrebbe iniziare la produzione di Taycan Sport Turismo entro i prossimi dieci mesi, con le prime consegne previste nel 2021.