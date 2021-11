Prova, Kia EV6: il nuovo crossover elettrico coreano

Qualche giorno fa siamo stati invitati alla presentazione ufficiale della nuova Kia EV6, il nuovo crossover elettrico della casa coreana; oltre ad aver un look moderno e accattivante, la nuova Kia EV6 è un concentrato di tecnologia e alte prestazioni realizzato sulla base della nuova piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) sviluppata da Hyundai e utilizzata anche per la IONIQ 5.

La nuova Kia EV6 colpisce subito l’occhio grazie a linee muscolose, con un cofano ben disegnato e una linea che parte dal paraurti anteriore, corre lungo tutto il fianco dell’auto per poi risalire nella parte posteriore e trasformarsi nei gruppi ottici a LED, anch’essi posizionati lungo tutta la larghezza del portellone posteriore per una firma luminosa assolutamente inconfondibile. Sul retro troviamo anche un lunotto che una volta saliti a bordo si rivelerà essere un po’ troppo piccolo, e un piccolo spoiler che si sporge oltre la fine del tetto. I grossi cerchi da 19 si sposano benissimo su un’auto così muscolosa e mettono ancor più in risalto il passo dell’auto, di ben 2 metri e 90 cm.

Una volta saliti a bordo, dopo aver tirato la maniglia a scomparsa integrata nella portiera, si può godere della moderna semplicità con cui Kia ha allestito quest’auto: si nota subito l’ampio display – o meglio, doppio display – posto sulla plancia, da utilizzare per tutte le informazioni utili al guidatore e per l’infotainment. Poco sotto, una volta superate le bocchette dell’aria, troviamo una bella barra luminosa che riporta tutti i comandi touchscreen per la gestione del condizionamento dell’abitacolo, con due rotelle ai lati per regolare la temperatura; si tratta di una soluzione molto piacevole agli occhi ma che senza dubbio richiede un po’ di tempo per abituarsi a trovare i comandi durante la guida.

Il volante è semplice ma ben realizzato, con una finitura esterna in pelle vegana e tutti i comandi necessari alla gestione degli aspetti multimediali dell’auto, oltre ai tasti dedicati all’utilizzo del Cruise Control. Molto particolare il design degli specchietti, e lo si nota molto bene quando si sale a bordo: cornice molto pronunciata ed elementi di design rendono gli specchietti decisamente spessi.

Come spesso accade sulle auto elettriche, lo spazio interno è ampio e senza ostacoli sul pavimento; in questo modo Kia ha potuto realizzare ampi vani – uno anche sotto al cofano anteriore – dove riporre i propri oggetti. Interessante il design del bracciolo centrale integrato con il selettore del cambio, il tasto di accensione dell’auto, due porta-bicchieri e il caricatore wireless per il cellulare. Nell’auto non mancano anche le prese USB per tutti gli usi, ed è presente persino una presa di corrente classica, molto utile considerato che l’auto è in grado di funzionare anche come fonte di energia per ricaricare altri dispositivi. Il resto degli interni non stupisce particolarmente per qualità o soluzioni adottate, e forse l’interno delle portiere avrebbe potuto giovare di un rivestimento di maggior qualità, visto anche il prezzo di partenza di quest’auto.

Il bagagliaio è leggermente inferiore agli standard della sua categoria, con soli 490 litri di volume non espandibili dato che i sedili posteriori non possono essere ripiegati in avanti; il vano anteriore da poco più di 50 litri non aiuta molto a risollevare la situazione, ma almeno torna utile per il trasporto dei cavi necessari alla ricarica, che grazie al sistema a 800 volt presente sull’auto può avvenire in maniera ultrarapida, riportando l’auto all’80% di carica in appena 18 minuti.

La nuova Kia EV6 è disponibile in versione a trazione posteriore o a trazione integrale: nel primo caso l’auto è dotata di un singolo motore da 229 cavalli, mentre nel secondo viene aggiunto un secondo motore sull’asse frontale per un totale di 325 cavalli – per i più affamati di prestazioni è prevista anche una versione GT da 585 cavalli, in arrivo alla fine del prossimo anno.

L’auto è dotata di una batteria da 77,4 kWh, sufficiente a percorrere fino a 528 km sul ciclo WLTP, con un consumo medio di 165 Wh per 100 km di strada percorsi.

Noi l’abbiamo provata nella versione a trazione posteriore, e pur essendo la motorizzazione meno potente tra quelle offerte da Kia, l’auto si è dimostrata molto scattante e agile – come spesso accade con le auto elettriche – e in grado di tenere la strada senza grandi esitazioni, anche sulle curve veloci. Il comparto sospensioni è di buon livello, con sospensioni McPherson all’anteriore e un sistema multilink a 5 leve al posteriore. In movimento l’auto è incredibilmente silenziosa anche per essere un’auto elettrica, e anche a velocità autostradali non si sentono fruscii o rollii fastidiosi: senza alcun dubbio Kia ha lavorato al meglio all’insonorizzazione dell’abitacolo della nuova EV6.

La nuova Kia EV6 è disponibile a partire da 49.500 €, prezzo che sale a 53.000 € qualora si voglia optare per la versione a trazione integrale con doppio motore elettrico, e arriva fino a 61.000 € nel caso della versione con allestimento GT-Line. La versione GT, in arrivo a fine 2022, avrà un prezzo di partenza di 69.500 €. Tanti gli optional disponibili, come i sedili con supporto lombare elettrico, il portellone posteriore ad apertura intelligente, o la pompa di calore per riscaldare l’abitacolo riducendo i consumi elettrici.