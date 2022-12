La Renaulution è ufficialmente iniziata e il nuovo SUV Renault Austral promette di portare nelle case di tanti italiani la comodità e la flessibilità di un powertrain ibrido in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi, da quello cittadino fino alle lunghe traversate autostradali: lo abbiamo testato qualche giorno fa e oggi vi raccontiamo le nostre prime impressioni.

Iniziamo il racconto del nuovo Renault Austral dal colpo d’occhio che è in grado di offrire: Austral segue gli stessi stilemi che abbiamo già potuto ammirare sulla Megane E-Tech, con un design chiamato “Sensual Tech” che riesce a fondere molto bene linee morbide e importanti con dettagli affilati e spigolosi, dando al tempo stesso un’idea di dinamismo ma anche di possanza. Renault Austral misura 4510mm in lunghezza, è largo 1843mm e tocca i 1644mm in altezza ed è il veicolo con il quale Renault punta a conquistare il mercato del segmento C, oggi uno dei più agguerriti.

Renault Austral può vantare tanti dettagli moderni e accattivanti, come il nuovo logo cromo-satinato o i fari Full LED anteriori e posteriori in grado di dare all’auto un’identità chiara, grazie alle firme luminose di cui sono dotati.

Internamente abbiamo spazi ampi e progettati in modo logico e funzionale, con un posto di guida che viene descritto con una culla di tecnologia: una volta seduti al posto di guida del Renault Austral ci si rende subito conto del perché di questa definizione, ammirando i due display OpenR messi a “L” rovesciata che guardano il guidatore. La qualità percepita a bordo è alta, grazie all’utilizzo di materiali pregiati come il legno, utilizzato per alcuni inserti; tanta la plastica nera e lucida, un dettaglio sempre più diffuso nelle auto moderne che però raramente piace al pubblico a causa dei riflessi di luce che è in grado di creare e della facilità con cui si può graffiare. La plancia risulta ordinata ed elegante anche perché Renault ha scelto di spostare il selettore delle marce dietro al volante, inserendo una leva aggiuntiva da spostare in alto o in basso a seconda della marcia scelta: al centro del tunnel troviamo ampi vani portaoggetti sormontati da una maniglia scorrevole da utilizzare anche come poggia-polso per quando si utilizza il touchscreen o i pulsanti fisici che si trovano nella parte sottostante dello schermo centrale. Menzione d’onore per il volante, compatto ma dalla forma accattivante.

Ben realizzato il sistema di infotainment, dotato di sistema operativo Android Automotive che può essere utilizzato senza la necessità di accoppiarvi uno smartphone: ad oggi è probabilmente il miglior software che si può trovare su un’auto, grazie alla sua ricchezza in tema di funzioni dedicate ma anche per la sua fluidità e semplicità di utilizzo. L’impianto audio Harman Kardon da 12 altoparlanti e 485 Watt di potenza completa la dotazione di un abitacolo molto accogliente e rivestito con materiali di alta qualità.

La vera novità di Renault Austral è però sotto al cofano: grazie alla nuova piattaforma CMF-CD, Renault è riuscita a dare vita a una motorizzazione Full Hybrid molto compatta – grazie alla batteria nascosta sotto al pianale – ed efficace, briosa quando serve ma morbida e rilassata per l’utilizzo quotidiano: il nuovo motore 1.2 E-Tech Hybrid di Renault è composto da un motore turbo benzina a 3 cilindri da 1.2 litri di cilindrata, affiancato a un sistema elettrico a 400 volt composto da motore elettrico da 68 cavalli e da una piccola batteria, per una potenza complessiva di 200 cavalli. La batteria agli ioni di litio da 2 kWh è nascosta sotto al pianale dell’auto e quindi non occupa spazio prezioso nell’abitacolo, oltre a contribuire al risparmio di carburante: Renault dichiara un consumo di 4.6 litri di benzina per 100 km, anche se durante la nostra prova non siamo riusciti ad avvicinarci a questi dati.

Alternativamente si possono scegliere le due motorizzazione mild hybrid proposte: quella entry level è un mild hybrid a 12 volt abbinato al motore a benzina 1.3 da 158 cavalli, mentre la versione intermedia è spinta dallo stesso motore a benzina che si trova sul Full Hybrid, ma abbinato a un sistema mild hybrid elettrico a 48 volt.

Durante il test a bordo della versione E-Tech Full Hybrid abbiamo avuto modo di testare le capacità della parte elettrica, visto anche il traffico che abbiamo trovato nel pomeriggio, e quando si passa dal motore elettrico a quello termico si può sentire in modo distinto l’accensione del motore, che risulta comunque abbastanza silenzioso e fluido; il cambio presente non ha particolari velleità sportive e lo si intuisce da certe cambiate un po’ troppo lente, ma per chi cerca un po’ di guida sportiva c’è una modalità “Sport” e persino le alette al volante.

Una delle particolarità di Renault Austral è senza dubbio il sistema di ruote sterzanti sull’asse posteriore: si tratta di un optional venduto a 1500 € insieme alle sospensioni multilink e permette di rendere l’auto molto più agile e piacevole da guidare in diversi scenari. A basse velocità le ruote posteriori sterzeranno automaticamente nella direzione opposta rispetto a quelle anteriori, così da offrire un raggio di sterzata di appena 10 metri, mentre a velocità più sostenute le ruote sterzano tutte nella stessa direzione, così da migliorare la stabilità dell’auto.

Durante il test abbiamo avuto modo di paragonare il raggio di sterzata della nuova Renault Austral, con quello di una Renault Kadjar priva di ruote sterzanti al posteriore: in un parcheggio dedicato abbiamo testato il raggio di sterzata delle due auto, e nonostante la vecchia Kadjar sia più corta della Austral di qualche millimetro l’inversione a U disegnata con i coni è stata eseguita in una sola manovra solo sulla Austral, mentre con Kadjar è stato necessario inserire la retromarcia per completarla.

Al top anche la sicurezza, come è normale che sia su un’auto moderna: sono ben 32 i sistemi di sicurezza che Renault ha integrato sulla nuova Austral, che diventa così l’auto più tecnologicamente avanzata del marchio francese. Durante il nostro test abbiamo avuto modo di testare il funzionamento, semplice e fluido, del Cruise Control adattivo e del sistema che si occupa di mantenere l’auto in carreggiata, ma Austral può offrire tante funzionalità in più anche in fase di parcheggio e durante le manovre in spazi stretti.

Infine la gamma, che con Austral si arricchisce del nuovo allestimento “Esprit Alpine” abbinato ai modelli Techno e Iconic: si parte dalla versione Equilibre, disponibile solo sul modello mild-hybrid di ingresso a 32.000 €, passando per la mild-hybrid a 48 volt proposta a 36.000 € nell’allestimento Techno (+1500 € per la versione Esprit Alpine). Per chi invece punta alla vera novità, cioè la motorizzazione E-Tech Full Hybrid, il prezzo parte da 39.500 € per l’allestimento Techno e può arrivare fino a 44.000 € nel caso del modello Iconic Esprit Alpine.