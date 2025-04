Nuova Megane E-Tech: 5 aggiornamenti chiave per l'elettrica Renault

Il panorama delle vetture elettriche continua a evolversi rapidamente, con i costruttori che affinano le proprie proposte per rispondere alle crescenti esigenze di un mercato in espansione. In questo contesto, Renault ridisegna la gamma della sua Megane E-Tech Electric con importanti novità sia estetiche che funzionali. La casa francese ha scelto di semplificare l'offerta concentrandosi su due allestimenti strategici: il Techno, posizionato come cuore della gamma, e il nuovo Esprit Alpine che diventa il vertice dell'offerta con un'identità che combina eleganza e sportività.

La vettura, assemblata nello stabilimento ElectriCity di Douai in Francia, si arricchisce di funzionalità innovative che migliorano l'esperienza di guida e ampliano le possibilità di utilizzo quotidiano dell'energia immagazzinata nella batteria. Con un'autonomia che raggiunge i 468 km nel ciclo WLTP, la Megane E-Tech Electric si posiziona come una proposta concreta per chi cerca una compatta elettrica senza compromessi.

Una delle novità più rilevanti introdotte su tutta la gamma è il caricatore bidirezionale da 11 kW di serie, che rappresenta un significativo passo avanti nella versatilità del veicolo. Questo sistema non si limita a ricaricare la batteria, ma consente anche di utilizzare l'energia immagazzinata per alimentare dispositivi esterni. Tramite l'adattatore power to object per la ricarica V2L (Vehicle-to-Load), disponibile come optional, la vettura può fornire energia elettrica equivalente a una normale presa domestica da 220 volt.

Questa funzionalità apre scenari d'uso completamente nuovi: dalla possibilità di alimentare piccoli elettrodomestici durante un picnic all'aperto, alla ricarica di monopattini elettrici o l'utilizzo di apparecchiature in contesti privi di accesso alla rete elettrica. Renault mantiene comunque disponibile, come opzione, anche il più potente caricatore AC da 22 kW già presente dal lancio del modello.

L'esperienza di ricarica alle colonnine pubbliche sarà presto ulteriormente semplificata grazie al servizio Plug & Charge, che permetterà di iniziare la ricarica semplicemente collegando il cavo, senza necessità di utilizzare card o applicazioni. Il sistema riconoscerà automaticamente il veicolo e assocerà il pagamento all'account dell'utente, un po' come avviene con i moderni sistemi di telepedaggio autostradale.

Particolarmente interessante è l'introduzione della funzione One Pedal, che rappresenta un'evoluzione significativa del sistema di frenata rigenerativa. Questa tecnologia, sviluppata da Ampere (la divisione elettrica di Renault), consente di controllare sia l'accelerazione che la frenata utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore. Rilasciando gradualmente il pedale, la vettura rallenta recuperando energia, rendendo quasi superfluo l'utilizzo del pedale del freno nella maggior parte delle situazioni di guida urbana.

I vantaggi sono molteplici: minor usura dell'impianto frenante, maggiore recupero energetico con conseguente aumento dell'autonomia, e una guida più fluida e meno stressante, particolarmente apprezzabile nel traffico cittadino. La tecnologia, già introdotta sulla R4, sarà presto estesa ad altri modelli elettrici del gruppo come la R5 e la Scenic E-Tech Electric. Renault ha previsto anche la possibilità di aggiornare con questa funzionalità i veicoli prodotti dopo marzo 2024.

La vera novità estetica della gamma è rappresentata dall'allestimento Esprit Alpine, che trasferisce sulla compatta elettrica il patrimonio sportivo del marchio Alpine. Questa versione si distingue immediatamente per la tinta esclusiva Grigio Scisto Satinato e per numerosi dettagli di design che ne enfatizzano il carattere dinamico, come le lame dei paraurti anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria e i cerchi in lega da 20 pollici con finitura nera.

L'identità sportiva è ulteriormente rimarcata dalla losanga anteriore e posteriore in finitura scura, dai profili dei finestrini in nero lucido e dal distintivo badge Esprit Alpine sul parafango anteriore sinistro, che certifica l'appartenenza a questa esclusiva serie. L'attenzione ai dettagli prosegue nell'abitacolo, dove i sedili avvolgenti sono rivestiti con un tessuto nero goffrato che richiama le calzature sportive, impreziosito da cuciture blu.

In linea con l'impegno ecologico del modello, i materiali interni sono realizzati con fibre riciclate provenienti da bottiglie di plastica e cinture di sicurezza dismesse. Le finiture interne giocano su tonalità di nero e blu, mentre lo stemma tricolore celebra l'unione tra i marchi Renault e Alpine, entrambi simboli dell'eccellenza automobilistica francese.

La nuova Megane E-Tech Electric Esprit Alpine non è solo estetica: la vettura mantiene le caratteristiche dinamiche che hanno contraddistinto il modello fin dal lancio, con un telaio ottimizzato e un baricentro particolarmente basso che garantiscono un comportamento stradale appagante senza compromettere l'efficienza energetica. Il listino parte da 39.750 euro per la versione Techno, equipaggiata con un motore da 220 cv e batteria "comfort range".

Con queste novità, Renault dimostra come l'evoluzione dei veicoli elettrici non passi solo attraverso l'aumento dell'autonomia, ma anche tramite l'introduzione di funzionalità innovative che migliorano concretamente l'esperienza d'uso quotidiana e l'integrazione del veicolo nella vita degli utenti, senza dimenticare il piacere di guida e il design, elementi storicamente centrali nella filosofia del costruttore francese.