Scooter elettrico CE 04, BMW svela la variante per le forze dell’ordine

Nel corso dell’estate 2021, la casa automobilistica BMW aveva svelato il suo nuovo scooter elettrico CE 04. Nello specifico, si tratta di un mezzo a due ruote la cui peculiarità è senza ombra di dubbio il suo design, progettato appositamente per essere utilizzato in città. Dunque, lo scooter elettrico è stato pensato per facilitare gli spostamenti in zone particolarmente trafficate. Inoltre, sembrerebbe che la casa tedesca, abbia intenzione di dimostrare quanto il suo nuovo mezzo possa essere utile alle forze dell’ordine, motivo per il quale BMW ha appena svelato una variante dello scooter elettrico.

Ovviamente, la nuova versione del CE 04, mostra novità – rispetto al modello presentato nel mese di luglio – che interessano prevalentemente l’aspetto estetico. Inevitabilmente, non manca la livrea con i colori che contraddistinguono la Polizia, la sirena, le luci lampeggianti a LED sulla parte anteriore e il faro a LED sulla parte posteriore. Inoltre, è presente il “pulsante” destinato al controllo delle componenti di segnalazione sia luminosa che sonora. Anche la versione dello scooter elettrico pensata per le forze dell’ordine, è stata costruita nella sede industriale di Berlino. La variante del BMW CE 04, mostrato al Milipol 2021 di Parigi, è stato un modo – per la casa BMW – di mostrare al mondo intero un veicolo realizzato su misura per soddisfare anche le necessità delle forze dell’ordine.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, sembrano non esserci state modifiche, dunque restano praticamente uguali rispetto al modello di serie. Motivo per il quale, anche lo scooter elettrico CE 04 destinato alle forze dell’ordine, presenterà un motore in grado di erogare una potenza di 42 CV, grazie al quale è possibile raggiungere una velocità massima pari a 120 km/h. Equipaggiato da una batteria da 8,9 kWh, il veicolo potrà percorrere sino a 130 km. Inoltre, lo scooter è provvisto di una innovativa strumentazione digitale con display da 10,25 pollici, ABS e tre differenti modalità di guida. Infine, sono presenti – tra le altre cose – anche vani portaoggetti, sia lateralmente che anteriormente. La versione di serie dello scooter elettrico BMW CE 04, ha un prezzo base di 12.550 euro.