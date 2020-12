SUV elettrico Toyota in arrivo nel 2021: 400 CV, 600 km di autonomia

Anche la casa automobilistica Toyota si avvicina alla motorizzazione elettrica. Infatti, nei primi mesi del 2021 è previsto l’arrivo di un Sport Utility Vehicle completamente elettrico del quale, ancora, non si conosce il nome così come restano sconosciuti sia il design che le specifiche tecniche. Tuttavia, sembra essere stato confermato – da parte della stessa azienda giapponese – che il SUV elettrico Toyota si baserà sulla piattaforma e-TNGA.

Dunque, il primo veicolo elettrico del marchio debutterà in concomitanza con la nuova piattaforma sulla quale Toyota darà vita ad un’intera gamma nel corso dei prossimi anni. Il primo veicolo basato sulla e-TNGA sarà quindi il SUV di medie dimensioni che saranno molto simili a quelle della RAV4.

La grande modularità della e-TNGA – che si adatta sia in lunghezza che in larghezza e altezza – potrà permettere il coinvolgimento anche altre aziende automobilistiche quali Suzuki e Subaru. Infatti, la nuova piattaforma è stata appositamente studiata tenendo conto di alcuni elementi che variano, e di altri che restano invariati. Motivo per il quale può accogliere tre differenti tagli di batterie e schemi propulsivi che si avvalgono di uno o due motori elettrici, ed essere quindi a trazione anteriore, posteriore o integrale.

Fino a 600 km di autonomia e 400 CV

Secondo quanto dichiarato da Koji Toyoshima, nonché ingegnere capo del progetto, la nuova piattaforma ospiterà batterie con capacità compresa i 50 e i 100 kWh motivo per il quale si avrà un’autonomia che varia tra i 300 e i 500 km. Tuttavia, non è esclusa la possibilità che alcuni modelli top di gamma possano arrivare ad un’autonomia di 600 km.

Le batterie agli ioni di litio, quasi sicuramente, saranno fornite da Panasonic ma vi è la possibilità che la piattaforma – in futuro – possa essere compatibile per le batterie allo stato solido. Ogni motore sarà in grado di erogare tra i 110 e i 200 CV. Per questo motivo, i veicoli provvisti di due motori potranno raggiungere 400 CV di potenza.