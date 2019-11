Tesla Cybertruck, azioni in picchiata ma è record di preordini

Tesla Cybertruck è stato recentemente svelato da Elon Musk ma sembra stia già registrando cifre da record. Con il suo pick-up elettrico da “fantascienza” il CEO di Tesla punta inevitabilmente a contrastare il DNA dei pick-up americani non solo in stile e comfort ma anche nelle prestazioni offerte dal veicolo.

Cybertruck ha ricevuto in sole 48 ore dalla presentazione oltre 180.000 preordini, effettuati versando un anticipo di 100 dollari. A rendere pubblico il traguardo è lo stesso Musk che ha voluto condividerlo con gli utenti tramite un tweet sul suo profilo social ufficiale.

“Già 146.000 ordini per Cybertruck, il 42% per il dual motor, il 41% per il tri-motor e il 17% per il single motor”, ha scritto Musk lo scorso 23 novembre.

Nonostante i problemi riscontrati durante l’evento sui test di resistenza effettuati sui vetri, che hanno preso di sorpresa anche il CEO, il nuovo pick-up sembra aver conquistato già moltissimi utenti. Un test con una dimostrazione andata male a cui inevitabilmente si potrà rimediare, ma che ha portato le azioni Tesla a scendere vertiginosamente con un calo di sei punti percentuali. Un duro colpo per Elon Musk che a causa del suo pick-up vede ridursi il proprio patrimonio di ben 786 milioni di dollari in un solo giorno, secondo quanto riportato da Forbes.

187k — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Nonostante ciò, Musk sembra mostrarsi più che entusiasta del nuovo veicolo che sta registrando un numero elevato di richieste “nonostante non sia stata fatta una vera e propria pubblicità“. Nei commenti al tweet sembra sia sta lanciata una sorta di sfida a Musk per raggiungere 500.000 preordini entro la fine di dicembre.

Il mercato dei pick-up rappresenta senza dubbio una significativa opportunità per Tesla. Cybertruck grazie alle sue prestazioni potrà sicuramente competere in accelerazione con Porsche 911 e in capacità di traino con Ford F-150, offrendo un’alternativa ai numerosi modelli, elettrici e non, disponibili per il mercato americano. Al momento i preordini hanno superato le 200mila unità, nonostante l’importante numero potrebbe non realizzarsi in altrettante vendite (ricordiamo infatti che la procedura non vincola all’acquisto effettivo).