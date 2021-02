Tesla, diffuso il primo video ufficiale della Giga Press in azione

Tesla ha diffuso un breve filmato in cui si mostra il funzionamento della Giga Press e del metodo di costruzione della nuova Model Y. Nonostante la società di Elon Musk si mostri spesso restìa nel diffondere filmati ufficiali inerenti alle proprie tecnologie, il recente video messo in rete dalla casa automobilistica statunitense permette di dare uno sguardo ai macchinari che Tesla utilizza per costruire le proprie vetture e, in questo caso, mostra chiaramente in che modo viene portata a termine la realizzazione dell’intero posteriore della scocca della Model Y.

Non a caso, nei mesi scorsi un inedito video ci ha permesso di vedere più da vicino e nel dettaglio la maestosità della Giga Press in fase di assemblaggio. Una struttura che lo stesso Elon Musk ha commentato, descrivendo il macchinario e paragonandolo ad una casa dalle “modeste” dimensioni. La breve clip aveva infatti fornito uno sguardo interessante a quello che è il processo di montaggio di una macchina IDRA “Giga Press”.

World’s biggest die casting machine pic.twitter.com/MegnFPKQfh — Tesla (@Tesla) February 5, 2021

É la volta della Gigafactory di Shangai, stabilimento oltre a Fremont ad avere le macchine già perfettamente in funzione. Come accennato, grazie alle loro dimensioni imponenti e ad una grande forza, compresa tra i 55.000 e i 61.000 kilonewton, sono in gradi di stampare un’enorme porzione di scocca della Model Y, riducendo da 70 a 1 i pezzi per realizzarla. É inevitabile dunque ribadire come l’utilizzo di tale tecnologia permetta di poter risparmiare sia tempo che denaro, andando a sostituire il lavoro di ben 300 robot. Tesla punta, infatti, a far entrare in funzione le Giga Press anche nelle altre due Gigafactory, di Berlino e Texas, con l’intenzione di produrre anche la parte frontale della scocca della vettura con il medesimo metodo, cosi da unirle con le nuove e rivoluzionarie batterie 4680 con funzione strutturale.