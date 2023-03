Il mercato delle auto elettriche, almeno in Italia, è fortemente legato alla presenza di incentivi all’acquisto, senza i quali le vendite frenano in modo evidente: nel 2023 sono stati messi a disposizione 190 milioni di euro per incentivare l’acquisto di auto con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g al km, con un prezzo di listino che non superi i 42.700 € IVA e messa in strada incluse. Fino a poche ore fa ciò significava che nessuno dei modelli Tesla rientrava negli incentivi per il 2023, situazione che però è cambiata nelle ultime ore: il prezzo della Tesla Model 3 a trazione posteriore è stato rivisto ed è calato fino a 41.490 €, così da permettere l’accesso agli incentivi che possono valere fino a 5000 € di sconto.

Per rientrare nella soglia degli incentivi si può scegliere tra 2 configurazioni specifiche di Tesla Model 3:

Tesla Model 3 a trazione posteriore in colorazione nero pastello, con interni neri e cerchi Aero da 18″

Tesla Model 3 a trazione posteriore in colorazione bianco perla micalizzato, con interni bianchi o neri e bianchi, e cerchi Areo da 18″

Scegliendo una di queste due configurazioni, disponibili sul sito italiano di Tesla nella sezione dedicata ai veicoli in pronta consegna, si può quindi accedere agli incentivi: in caso di acquisto senza rottamazione, lo sconto applicato sarà di 3000 €, mentre la cifra sale a 5000 € qualora si avesse una vecchia auto da rottamare contestualmente all’acquisto della nuova Tesla Model 3.

Inoltre, Tesla prevede di avere una buona disponibilità di auto in questa configurazione pronte da consegnare entro la fine di marzo, un’informazione veramente importante in un periodo in cui si sente sempre parlare di tempi di attesa lunghissimi per ricevere la propria nuova auto.

Per chi non lo sapesse, Tesla Model 3 a trazione posteriore è dotata di una batteria da 53 kWh sufficiente a percorrere circa 490 km sul ciclo WLTP ed è spinta da un motore elettrico da 283 cavalli sufficiente a portare l’auto da 0 a 100 km/h in appena 6.1 secondi.