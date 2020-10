Tesla non paga la bolletta: Gigafactory di Berlino senza acqua

Il nuovo impianto di produzione, all’interno della quale verranno realizzati veicoli elettrici del marchio Tesla, è ancora in fase di costruzione e va già incontro ai primi “problemi” che causano un momentaneo stop del cantiere. A quanto pare, la Gigafactory di Berlino si è ritrovata senza fornitura dell’acqua. Il motivo? Tesla non paga la bolletta. Sulla particolare vicenda, ha tentato di far chiarezza la portavoce della società idrica Wasserverband Strausberg-Erkner. Infatti, Sandra Ponesky sembra aver dichiarato che l’azienda statunitense leader nella produzione di veicoli elettrici, non ha provveduto a pagare alcune bollette riguardanti il servizio idrico, nonostante sia stata avvistata in anticipo – e più volte – della scadenza di queste ultime.

Secondo le parole della portavoce Ponesky, l’azienda Tesla non si è interessata a saldare il conto, per questo motivo, la società idrica ha ritenuto opportuno sospendere momentaneamente il servizio. «Il limite di 14 giorni è ampiamente scaduto. Non possiamo trattare Tesla differentemente da tutti i nostri clienti». Con queste parole Sandra Ponesky ha concluso con le sue dichiarazioni. A quanto pare però, nel corso della giornata di mercoledì 14 ottobre, è stato firmato il contratto relativo al servizio idrico per la Gigafactory di Tesla che si trova alle porte di Berlino. La nuova fabbrica del colosso statunitense, una volta inaugurato e avviato il nuovo impianto di produzione, dovrebbe consumare una quantità di acqua pari a 3,3 milioni di metri cubi all’anno. Negli anni successivi, si conta di far scendere il consumo sino ad una soglia di 1,4 milioni di metri cubi.

Tesla has signed the contract that secures the water supply for #GigaBerlin.

said a spokeswoman for the Strausberg-Erkner water association, in Potsdam.https://t.co/L6FtMCtImF pic.twitter.com/qePcICxTBs — @GF4Tesla..🏗️🏗️.build #GigaBerlin. (@Gf4Tesla) October 14, 2020

Si tratta di un consumo decisamente rilevante che mette preoccupazione ai residenti del posto ma anche a tutti coloro i quali hanno un occhio di riguardo per la salute dell’ambiente. Infatti, il consumo di acqua necessario alla nuova Gigafactory potrebbe mettere a rischio l’ambiente circostante alla fabbrica. Tuttavia, il colosso statunitense – secondo quanto affermato – cercherà di limitare quanto più possibile il consumo di una risorsa così importante, in modo tale da diminuire l’impatto negativo su flora e fauna. I lavori per portare a termine il nuovo impianto di produzione di Tesla, dovrebbero giungere a termine entro il 2021. Infatti, secondo quanto dichiarato da Dietmar Woidke, «l’obiettivo per la produzione delle nuove auto è ancora fissato per l’estate del 2021».