Tesla potenzia la rete Supercharger in Italia: crescono le postazioni di ricarica

Tesla continua a potenziare la sua rete Supercharger in Italia. L’azienda americana, infatti, sta lavorando da tempo in quest’ottica ed ha registrato in questi giorni un importante traguardo. Con l’apertura delle nuove stazioni di Cuneo e Grandate, infatti, Tesla ha raggiunto quota 400 postazioni di ricarica Supercharger in Italia, registrando un altro grande passo in avanti del suo programma di espansione. La nuova stazione di Cuneo è dotata di due postazioni Supercharger da 150 kW. Per quanto riguarda la stazione di Grandate, invece, sono disponibili 8 postazioni da 250 kW.

Da notare che il programma di espansione di Tesla per la sua rete italiana di Supercharger non si esaurisce qui. La casa americana ha già in cantiere altre 10 nuove stazioni da aprire nel corso del 2022. Queste stazioni dovrebbero diventare operative già nel corso delle prime settimane del prossimo anno, garantendo un ulteriore potenziamento della rete di ricarica dell’azienda. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, Tesla continua con il suo programma ed il traguardo delle 500 postazioni di ricarica potrebbe essere raggiunto in tempi relativamente brevi. Nei prossimi anni, trovare una postazione Supercharger in Italia sarà davvero semplice a tutto vantaggio degli automobilisti che sceglieranno di guidare una Tesla.

Segnaliamo, inoltre, che, tramite l’apposita sezione del sito Tesla, è possibile suggerire il luogo di apertura di una nuova postazione di ricarica Supercharger in Italia inviando una specifica candidatura. La procedura da seguire è molto semplice. Basta accedere al sito e, in particolare, alla sezione relativa ai Supercharger e compilare l’apposito form fornendo all’azienda tutte le informazioni utili per una valutazione completa.