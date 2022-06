Negli ultimi mesi quando si sente parlare di campagne di richiamo spesso e volentieri il problema viene risolto con un aggiornamento software rilasciato “over-the-air” (OTA), ma stavolta Toyota non se la caverà con un aggiornamento del software dell’auto e sarà costretta a richiamare alla base circa 2700 esemplari del crossover elettrico bZ4X a causa di un problema meccanico che potrebbe far staccare le ruote quando si guida a velocità sostenuta.

Inutile dire che si tratta di un difetto potenzialmente fatale per chi dovesse trovarsi sull’auto al momento del distacco delle ruote, ed è per questo che Toyota si è subito attivata per richiamare alla base le bZ4X coinvolte: si parla di circa 2000 esemplari sul mercato europeo, 260 negli Stati Uniti, 110 in Giappone e 20 in Canada.

Toyota sta prendendo contatto con tutti i suoi clienti avvisandoli di non usare assolutamente l’auto, in attesa che la compagnia si inventi una soluzione un po’ più definitiva per risolvere il problema.

“Nessuno dovrebbe guidare quest’auto fin quando non sarà risolto il problema. Dopo poche centinaia di chilometri, tutti i dadi di serraggio delle ruote si possono allentare al punto che la ruota rischia di staccarsi dall’auto. Se questo avviene mentre l’auto è in movimento si rischia di perdere il controllo e di avere un incidente. Stiamo ancora investigando per capire il motivo di questo problema.”

Similarmente a Toyota, anche Subaru ha avviato una campagna di richiamo per circa 2600 esemplari di Subaru Solterra, la prima elettrica del marchio – questo perché la Solterra e la bZ4X sono sostanzialmente la stessa auto dal punto di vista funzionale, e sono prodotte entrambe nella fabbrica Toyota di Motomachi.

A quanto ne sappiamo, al momento gli ingegneri di Toyota non hanno ancora trovato una soluzione al problema, che però dovrà inevitabilmente essere risolto molto rapidamente per scongiurare gravi incidenti.