Volkswagen ID.3: ordinabile in Italia la First Edition

Volkswagen ha ufficialmente aperto gli ordini per la nuova ID.3. L’auto che segna l’ingresso del costruttore di Wolfsburg nell’era elettrica. I clienti italiani possono prenotare la propria vettura, a listino per 37.350 euro. Oltre alla versione base, sono disponibili altre due configurazioni: ID.3 1st Plus (43.695 euro) e ID.3 1st Max (47.950 euro).

Due opzioni per la consegna

Gli automobilisti interessati all’acquisto potranno scegliere se ricevere la vettura il prima possibile (quindi a settembre) oppure aspettare la fine dell’anno. I meno pazienti otterranno l’automobile priva delle funzionalità di connettività smartphone tramite App Connect e head-up display con realtà aumentata.

Queste ultime, saranno installate a inizio 2021 con un aggiornamento over the air. Volkswagen ha riscontrato diversi problemi durante lo sviluppo del software; tuttavia, non ha voluto prolungare l’attesa e i clienti intenzionati a guidare sin da subito la ID.3 potranno farlo.