Yangtze River Three Gorges 1, la nave da crociera a zero emissioni più grande al mondo

Wuxi Saisiyi Electric Technology consegnerà a fine 2021 una delle più grandi navi al mondo a propulsione elettrica. Parliamo della Yangtze River Three Gorges 1, nave da crociera dalle dimensioni imponenti e dotata di un’enorme batteria LFP da 10.000 celle con una capacità complessiva di 7,5 MWh. L’inaugurazione della nave a zero emissioni è prevista per la prossima estate con la conseguente entrata in servizio a partire da novembre nella flotta della Yichang Transportation, operatore dedito alle crociere giornaliere sul fiume Yangtze.

La corsa all’elettrificazione della mobilità non riguarda più solamente il trasporto su strada. Non a caso sono sempre di più gli interventi e i progetti mirati a favorire l’utilizzo di varie modalità di trasporto ad impatto zero e dediti a rendere il trasporto marittimo elettrico, sia per le merci che per le persone.

La nave da crociera Yangtze diventerà dunque la più grande nave elettrica al mondo se consideriamo che nel comparto delle navi passeggeri alimentate a batteria, ad oggi il record tocca al traghetto elettrico Ellen, che dispone di una capacità di 4,3 MWh. La realizzazione portata a termine è frutto di un progetto pilota finanziato dallo stesso Governo cinese, dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology. La cura del design è stata affidata al Changjiang Ship Design Institute, mentre CATL si occupa inevitabilmente della realizzazione delle 10.000 celle implementate.

Per quanto riguarda la ricarica il produttore cinese non ha diffuso ulteriori dettagli, limitandosi solamente a dichiarare che ci saranno due modalità di ricarica dedicate, una ad alta tensione ed una a bassa tensione in modo tale da garantire la massima flessibilità anche durante eventuali situazioni di emergenza.

Come ribadito la nave sarà utilizzata su una rotta turistica, già regolarmente battuta da imbarcazioni tradizionali, che percorre il tratto del fiume Yangtze tra le città di Yichang e Chongqing.