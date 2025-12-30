L'intelligenza artificiale si sta imponendo nelle aziende con una forza, creando un mix di aspettative, timori e urgenza di agire. Per i responsabili tecnologici delle grandi organizzazioni, il percorso appare spesso nebuloso e pieno di insidie. Eppure, secondo chi ha vissuto decenni di rivoluzioni digitali, il rischio maggiore non sta nello sbagliare approccio, ma nell'attendere passivamente la strategia perfetta mentre il mondo corre avanti.

La questione del ritorno sull'investimento nell'intelligenza artificiale richiede un cambio di prospettiva radicale. I criteri tradizionali di valutazione, con la loro rigida concentrazione su risultati finanziari immediati e quantificabili, si rivelano inadeguati di fronte alla natura dinamica dell'AI. Serve una mentalità più aperta, capace di riconoscere valore anche in progetti che non garantiscono profitti evidenti a breve termine, ma che generano apprendimento, velocità di esecuzione e scoperta di possibilità inedite.

Un esempio concreto arriva dall'esperienza di Workday, dove un team con risorse minime ha sviluppato in poche settimane uno strumento prezioso per i rapporti sugli utili societari. Questo risultato ha dimostrato il potenziale di sviluppo rapido e incisivo, fornendo indicazioni preziose per la pianificazione futura. Gli errori su piccola scala non sono solo accettabili in questo contesto, ma essenziali per accelerare l'apprendimento collettivo.

Gli errori su piccola scala sono essenziali per l'apprendimento rapido

La trasformazione del ruolo dei dipartimenti IT rappresenta uno dei cambiamenti più profondi in atto. Un tempo custodi esclusivi della tecnologia aziendale, i responsabili informatici hanno visto il SaaS democratizzare l'accesso agli strumenti digitali, mettendoli direttamente nelle mani dei dipendenti. L'intelligenza artificiale amplifica questo fenomeno in modo ancora più significativo, richiedendo ai leader tecnologici di smitizzare la tecnologia e renderla accessibile, proprio come avvenne durante il boom delle dot-com.

L'approccio adottato da Workday nell'implementazione dell'AI è stato deliberato e iterativo, senza attendere una strategia onnicomprensiva. L'azienda ha iniziato costruendo consapevolezza ed entusiasmo, distribuendo funzionalità di intelligenza artificiale già integrate negli strumenti che i dipendenti utilizzavano quotidianamente. L'obiettivo era rendere l'AI accessibile, intuitiva e utile, permettendo ai lavoratori di incorporare immediatamente questi strumenti nelle loro attività quotidiane.

La sola fornitura di accesso agli strumenti non basta: i dipendenti devono imparare a utilizzarli efficacemente. Per questo sono nati programmi come l'iniziativa AI Champions, che seleziona individui da vari team per socializzare casi d'uso basati su profili specifici. Questi campioni interni diventano sostenitori della tecnologia, condividendo esempi concreti di come i colleghi stiano utilizzando l'AI per migliorare i flussi di lavoro. Questo approccio peer-to-peer si è rivelato fondamentale per costruire fiducia e far percepire l'intelligenza artificiale non come un'imposizione dall'alto, ma come un'opportunità condivisa.

La storia della tecnologia è costellata di resistenze che, col senno di poi, appaiono miopi. Chi ricorda le risate degli investitori di fronte all'idea che le persone avrebbero comprato abiti online? O lo scetticismo iniziale verso il SaaS? Queste esperienze ripetute hanno insegnato una lezione vitale: le nuove tecnologie vengono spesso accolte con diffidenza, un atteggiamento che comporta costi elevati in termini di opportunità di apprendimento mancate, innovazione soffocata e difficoltà nel costruire una cultura orientata al futuro.

Nel settore pubblico, dove molti leader tecnologici hanno mosso i primi passi della carriera, l'inclinazione naturale verso la cautela era ancora più marcata. Tuttavia, proprio in quegli ambienti è emerso chiaramente il prezzo dell'esitazione: quando si attende troppo a lungo prima di comprendere e adottare nuove tecnologie, si rischia di rimanere irrimediabilmente indietro. Questo schema si ripete oggi con l'intelligenza artificiale, ma non dobbiamo permettere che la paura detti il nostro ritmo.

La creazione di un Consiglio Consultivo sull'AI, che riunisce i leader per guidare le decisioni strategiche, rappresenta un passo importante nell'evoluzione organizzativa. Questo organismo ha evidenziato l'inadeguatezza dei criteri di valutazione tradizionali e la necessità di abbracciare una logica sperimentale, dove anche i progetti che non producono ritorni finanziari immediati possono generare valore attraverso la scoperta e l'innovazione.

Il successo nell'adozione dell'intelligenza artificiale dipende fondamentalmente dalla capacità di promuovere una cultura dell'apprendimento e della sperimentazione. Dipendenti di tutti i livelli, che siano sviluppatori o meno, dirigenti o singoli contributori, devono avere l'opportunità di mettere le mani su strumenti di AI e comprenderne il funzionamento. Alcune aziende stanno facendo addestrare ai dipendenti modelli di intelligenza artificiale e insegnando loro il prompt engineering, un metodo eccellente per rimuovere il mistero e mostrare come l'AI funzioni realmente.

L'analogia sportiva risulta particolarmente calzante: come un atleta che si allena costantemente per affinare le proprie abilità e ottenere risultati migliori, così i dipendenti dovrebbero percepire l'AI come uno strumento che rende il loro lavoro più veloce, migliore e, in ultima analisi, più significativo e gratificante. Anche esempi semplici, come l'assistente vocale che è diventato parte integrante della vita quotidiana di molte persone, dimostrano come la tecnologia possa integrarsi perfettamente quando è genuinamente utile.

Man mano che le organizzazioni progrediscono verso quella che potrebbe essere definita "AI funzionale" – applicazioni più complesse e personalizzate per aree aziendali specifiche – l'importanza della collaborazione e della disponibilità a imparare dagli errori diventa ancora più evidente. La capacità di iterare rapidamente, testare ipotesi e adattarsi rappresenta il vero vantaggio competitivo nell'era dell'intelligenza artificiale.

Per i responsabili tecnologici delle aziende italiane ed europee, il messaggio è chiaro: non lasciate che la paura o la ricerca della perfezione vi paralizzino. Cominciate costruendo consapevolezza, rendendo accessibili gli strumenti di AI, responsabilizzando i vostri campioni interni e ridefinendo i criteri di investimento per valorizzare l'apprendimento e l'iterazione. Il futuro del lavoro è intelligente, e la responsabilità – insieme all'opportunità – di guidare questa trasformazione è nelle mani dei leader tecnologici che sapranno creare ambienti dove la sperimentazione è incoraggiata e i dipendenti si sentono autorizzati a esplorare.