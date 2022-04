Cloudflare ha annunciato l’espansione della sua partnership con CrowdStrike, attiva nella protezione degli endpoint, dei workload in cloud, dell’identità e dei dati.

Cloudflare sta integrando la sua piattaforma Zero Trust con CrowdStrike Falcon Zero Trust Assessment (ZTA), per dare ai clienti di entrambe le aziende un controllo semplice e rafforzato che consenta ai dipendenti un accesso sicuro alle applicazioni da qualsiasi luogo di lavoro.

Attraverso questa integrazione, Cloudflare e CrowdStrike mettono a fattor comune le loro tecnologie di fama mondiale per fornire ai loro clienti capacità Zero Trust senza uguali nel settore.

“Ogni azienda ha bisogno di proteggere utenti e team di lavoro a prescindere da dove questi si trovino o dal modo in cui stiano lavorando”, ha dichiarato John Graham-Cumming, chief technology officer di Cloudflare.

“La piattaforma Zero Trust di Cloudflare fornisce piena protezione alle imprese di tutte le dimensioni. Attualmente stiamo rendendo ancor più facile per i clienti di Cloudflare e CrowdStrike beneficiare delle nuove e combinate funzionalità di sicurezza, nell’ottica di un’economia basata sulla possibilità di connettersi da qualsiasi luogo”.

Secondo uno studio condotto nel mese di ottobre 2020 e commissionato a Forrester Consulting, il 76% delle aziende sta cercando di passare ad una postura di sicurezza Zero Trust a causa delle complesse esigenze di accesso degli utenti.

La tendenza crescente a lavorare da qualsiasi luogo da parte dei dipendenti, accompagnata dalla volontà delle aziende di adottare una modalità di lavoro ibrida, sta segnano il passaggio da un’architettura di sicurezza legacy verso un moderno approccio Zero Trust. Insieme, Cloudflare e CrowdStrike stanno collaborando per semplificare l’adozione delle soluzioni Zero Trust per i team IT.

CrowdStrike

La promessa è quella di abilitare l’accesso sicuro condizionato alle applicazioni da qualsiasi endpoint, indipendentemente dall’utente o dalla posizione. Cloudflare Zero Trust Network Access (ZTNA) e Cloudflare Secure Web Gateway (SWG) sono integrate direttamente con le valutazioni della postura dei dispositivi in tempo reale di CrowdStrike – Falcon ZTA – per rafforzare la postura Zero Trust dei clienti di entrambe le aziende.

Cloudflare è parte della CrowdXDR Alliance di CrowdStrike. Combinando le intuizioni della rete globale di Cloudflare – che comprende oltre 250 città e blocca una media di 86 milioni di minacce informatiche ogni giorno – con i dati degli endpoint di CrowdStrike, contribuiscono ad aiutare i clienti di entrambe le aziende ad identificare e fermare gli attacchi informatici.

CrowdStrike è partner di Cloudflare nella risposta agli incidenti. Durante un incidente o un attacco, CrowdStrike lavora con Cloudflare per aiutare i clienti a riportare online le proprietà e le reti web dei clienti.

“La piattaforma CrowdStrike Falcon protegge i clienti attraverso controlli di accesso verificati, aiutandoli a ridurre la loro superficie di attacco e semplificando, rafforzando e accelerando la loro strategia Zero Trust”, ha aggiunto Michael Sentonas, chief technology officer di CrowdStrike.

“Espandendo la nostra partnership con Cloudflare stiamo consentendo ai clienti di entrambe le realtà di rafforzare in modo semplice la loro postura di sicurezza Zero Trust attraverso tutti gli endpoint, oltre all’intera rete aziendale”.