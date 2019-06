Dylog Italia acquisisce la maggioranza di Intesi Group

Dylog Italia S.p.A., uno dei principali player nel settore IT nella realizzazione e commercializzazione di soluzioni applicative per aziende e professionisti ha acquisito la maggioranza di Intesi Group, una Certification Authority specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico nei settori della Firma Digitale, della Strong Authentication, della Crittografia e della System […]

Dylog Italia S.p.A., uno dei principali player nel settore IT nella realizzazione e commercializzazione di soluzioni applicative per aziende e professionisti ha acquisito la maggioranza di Intesi Group, una Certification Authority specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico nei settori della Firma Digitale, della Strong Authentication, della Crittografia e della System Integration.

Con questa operazione Dylog continua il proprio percorso di espansione e di affermazione nel mercato IT come realtà in crescita con 200 milioni di euro di fatturato e 1.100 dipendenti. Nel concreto, Dylog potrà contare su un player di mercato riconosciuto per affidabilità e qualità, proseguendo sulla strada di profonda trasformazione digitale, di cui è già impregnata la sua linea propositiva.

“L’acquisizione – ha spiegato Emilio Baselice, Direttore Generale Dylog Italia SpA – rientra in un progetto strategico che ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di investire in società protagoniste nel percorso di supporto alla trasformazione digitale per grandi aziende italiane con la volontà di ampliare la diffusione dell’offerta del Gruppo a livello europeo. Il secondo intento è quello di supportare in maniera ancora più efficace i propri clienti storici, professionisti, piccole e medie imprese, con soluzioni applicative arricchite con funzionalità a valore aggiunto ma di semplice utilizzo, facendo leva sulle nuove tecnologie messe a disposizione”.

“La partecipazione di Dylog Italia in Intesi Group – ha affermato Paolo Sironi, Amministratore Delegato, legale rappresentante della nuova compagine societaria e detentore del 49% di Intesi Group S.p.A. – nasce nel segno della piena continuità aziendale, della sua valorizzazione e della sua crescita in tutti gli attuali comparti. L’entrata da parte di Intesi Group in un gruppo che complessivamente è di 200 milioni di fatturato consente di guardare al futuro con una prospettiva di crescita importante, per l’azienda e per le persone che ad essa si dedicano con passione quotidiana.”