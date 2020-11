I grandi attacchi informatici raccontati nei podcast

Si dice che per capire il presente bisogna conoscere la storia e questo adagio sembra calzare a pennello per quello che riguarda la sicurezza informatica. Sebbene, infatti, l’opera dei cyber criminali sia costante e incessante, ci sono delle vere e proprie pietre miliari negli attacchi che hanno segnato delle epoche e impartito grandi lezioni.

Sophos, azienda specializzata in sicurezza informatica, ha pensato di contribuire alla sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza creando una serie di podcast dedicata ai grandi attacchi nella storia.

Detta così sembra che si parli di centinaia di anni, ma il lasso di tempo coperto arriva a malapena a cinque anni, un periodo che però rappresenta una eternità per un settore che si è evoluto a ritmi vertiginosi.

Creati in collaborazione con Radio IT, ogni puntata della serie “Sotto Attacco” parla di un evento particolarmente importante, aggiungendone uno ogni 15gg circa. I Podcast sono disponibili sia sulla piattaforma Spreaker, sia su Spotify, e sulla homepage di SecurityInfo se ne trova sempre uno disponibile con il link a tutta la serie.

Il primo episodio della serie è dedicato a Wannacry, l’attacco ransomware che lasciò una profonda cicatrice nel mondo dell’IT e causò danni per miliardi di dollari e il tema dei cyber criminali che chiedono riscatti per restituire i dati presi in ostaggio continua nella seconda puntata con una chiacchierata, stilisticamente ispirata a blu notte di Lucarelli, sull’operato di Sam Sam.

Da lì si passa a parlare di malware, ancora di ransomware e altro, con podcast della durata di un quarto d’ora circa, piacevoli da ascoltare e sicuramente istruttivi.