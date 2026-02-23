Se hai una Partita IVA o guidi una PMI, sai benissimo quanti soldi escono ogni mese dal conto aziendale. Fornitori, abbonamenti a software e servizi cloud, campagne Google e Meta Ads, hosting, acquisti su Amazon Business, viaggi di lavoro, cene con clienti, carburante. Spese che fai comunque. Ogni singolo mese. Il punto è questo: quei soldi puoi farli lavorare due volte. Una volta per pagare quello che devi. La seconda per accumulare punti che valgono per biglietti aerei o upgrade gratuiti in Business Class.

È un meccanismo che uso personalmente da oltre dieci anni e che ho insegnato a decine di imprenditori che oggi volano in Business Class senza sborsare un centesimo in più rispetto alle spese che avrebbero sostenuto comunque.

Come funziona il sistema dei punti Membership Rewards

Il concetto è disarmante nella sua semplicità. Ogni acquisto effettuato con una carta American Express genera punti Membership Rewards. Ogni euro speso equivale a un punto accumulato. Questi punti non scadono mai finché sei titolare della carta e puoi trasferirli verso i programmi fedeltà delle principali compagnie aeree del mondo: Emirates, Air France-KLM, British Airways, Lufthansa e molte altre.

Con i 140.000 punti Membership Rewards che riceverai aderendo a questa offerta, per esempio, puoi prenotare un biglietto Business Class andata e ritorno Italia-Dubai. Oppure puoi farci quasi tre upgrade dalla Economy alla Business sulla stessa tratta. Il valore di quel biglietto Business? Tra i 3.000 e i 5.000 euro a seconda della compagnia e del periodo. Il costo per te? Zero euro in più rispetto a quello che già spendi per la tua azienda.

Perché questo sistema è perfetto per chi ha la Partita IVA

Un libero professionista o un piccolo imprenditore ha un vantaggio enorme rispetto a un dipendente: il volume di spesa. Facciamo due conti semplici. Un titolare di PMI con spese aziendali nella media può facilmente concentrare sulla carta American Express Business queste voci:

Abbonamenti a software e SaaS : da 200 a 1.000 euro al mese

: da 200 a 1.000 euro al mese Pubblicità online (Google Ads, Meta Ads) : da 500 a 5.000 euro al mese

: da 500 a 5.000 euro al mese Acquisti Amazon Business e forniture : da 300 a 1.000 euro al mese

: da 300 a 1.000 euro al mese Viaggi, hotel, trasporti : da 500 a 2.000 euro al mese

: da 500 a 2.000 euro al mese Cene di lavoro, ristoranti, rappresentanza : da 200 a 500 euro al mese

: da 200 a 500 euro al mese Bollette, utenze, servizi vari: variabile

Anche restando conservativi con una spesa mensile di 2.000 euro al mese, sono 24.000 punti l'anno solo con le spese correnti. Aggiungi il bonus di benvenuto e il programma presenta un amico e in pochi mesi arrivi a cifre che ti permettono di volare in Business Class. Ma se la tua azienda spende 5.000 o 10.000 euro al mese parliamo di 60.000-120.000 punti l'anno. Solo con le spese ordinarie. Senza cambiare nulla nel tuo modo di lavorare.

L'errore che fanno in molti: sprecare i punti

Qui devo essere diretto perché vedo troppi imprenditori buttare via i punti in maniera assurda. American Express ti offre la possibilità di spendere i punti per piccoli acquisti sul loro negozio online o per sconti su Amazon. Non farlo. Mai. È il modo peggiore per usare i punti. Ti spiego perché con un esempio concreto. Se usi 50.000 punti per sconti e acquisti vari ottieni circa 200 euro di valore. Se quegli stessi 50.000 punti li trasferisci verso Emirates o Qatar Airways puoi fare un upgrade in Business Class che vale 1.800 euro. Stiamo parlando di 9 volte tanto. Nove volte. Lo ripeto perché deve entrare bene nella testa: i punti vanno usati per volare e per gli upgrade. Punto. Tutto il resto è uno spreco.

L'offerta che non puoi ignorare se hai una Partita IVA (scade il 10 marzo 2026)

Ora arriviamo al motivo per cui questo articolo esce oggi e non tra un mese. C'è un'offerta a tempo limitato che scade il 10 marzo 2026. Se un titolare di carta ti presenta e tu attivi la Carta Platino Business American Express, puoi ottenere fino a 140.000 punti bonus Membership Rewards raggiungendo 12.000 euro di spesa nei primi 6 mesi dall'emissione.

Tradotto: 140.000 punti sono un biglietto Business Class andata e ritorno per Dubai. Oppure quasi tre upgrade Economy-Business sulla stessa tratta. Gratis. Con soldi che avresti comunque speso per la tua azienda. E 12.000 euro in 6 mesi per un'azienda non sono niente. Sono 2.000 euro al mese di spese aziendali normali. Fornitori, software, pubblicità, trasferte. Roba che già fai. Chi ti presenta riceve a sua volta 60.000 punti bonus. Quindi è un vantaggio per entrambi.

I vantaggi nascosti della Platino Business per chi viaggia per lavoro

Oltre ai punti, la carta Platino Business offre una serie di vantaggi che per un imprenditore che si muove spesso fanno una differenza enorme:

Fast track gratuito per saltare le code ai controlli di sicurezza a Malpensa e Fiumicino. Ti basta presentare la tua carta platino.

per saltare le code ai controlli di sicurezza a Malpensa e Fiumicino. Ti basta presentare la tua carta platino. Cibo e bevande gratis in ogni aeroporto . Hai accesso illimitato a oltre 1.300 lounge aeroportuali nel mondo. Niente più attese in mezzo alla calca del terminal. Ti siedi in una lounge con WiFi veloce, cibo preparato al momento, bevande e un ambiente tranquillo dove puoi lavorare o rilassarti prima del volo. Lo uso regolarmente e vi garantisco che cambia completamente l'esperienza del viaggio. Specialmente quando hai un volo in ritardo o una lunga connessione.

. Hai accesso illimitato a oltre 1.300 lounge aeroportuali nel mondo. Niente più attese in mezzo alla calca del terminal. Ti siedi in una lounge con WiFi veloce, cibo preparato al momento, bevande e un ambiente tranquillo dove puoi lavorare o rilassarti prima del volo. Lo uso regolarmente e vi garantisco che cambia completamente l'esperienza del viaggio. Specialmente quando hai un volo in ritardo o una lunga connessione. Assicurazione viaggio completa . Copertura per te e per chi viaggia con te quando prenoti con la carta. Infortuni, assistenza medica in 160 paesi, protezione bagagli.

. Copertura per te e per chi viaggia con te quando prenoti con la carta. Infortuni, assistenza medica in 160 paesi, protezione bagagli. Servizio clienti dedicato . Un team che risponde 24 ore su 24 con persone vere che risolvono problemi veri. Non un chatbot. Non un call center dove aspetti 40 minuti. Chiami e ti rispondono. Per un imprenditore che è sempre in movimento questo vale oro.

. Un team che risponde 24 ore su 24 con persone vere che risolvono problemi veri. Non un chatbot. Non un call center dove aspetti 40 minuti. Chiami e ti rispondono. Per un imprenditore che è sempre in movimento questo vale oro. Sicurezza. American Express è nota per la protezione contro frodi e addebiti non riconosciuti. Se noti qualcosa di strano ti chiamano loro per primi. In oltre dieci anni di utilizzo non ho mai avuto un problema che non sia stato risolto immediatamente.

Come attivare il sistema in 5 passaggi

Il processo è semplice. Non servono competenze particolari. Serve solo un po' di metodo.

Richiedi la carta Platino Business American Express usando un codice invito per ottenere il bonus di benvenuto. Se usi il nostro link qui sotto attivi l'offerta da 140.000 punti. Concentra tutte le spese aziendali sulla carta. Fornitori, software, abbonamenti, pubblicità online, Amazon, viaggi. Tutto. Dove non accettano Amex direttamente puoi usare PayPal, Apple Pay o Google Pay collegando la carta al wallet digitale. Accumula punti senza fretta. I Membership Rewards non scadono mai. Non devi correre per usarli. Li lasci lì finché non hai il numero giusto per il volo che vuoi. Quando sei pronto trasferisci i punti al programma fedeltà della compagnia aerea che ti interessa. Il trasferimento è gratuito e si completa in 24-48 ore. Prenota il tuo volo in Business Class o fai l'upgrade da Economy. Siediti sulla poltrona che diventa letto. Goditi lo champagne. Non hai speso un euro in più di quello che avresti speso comunque.

L'obiezione classica: "Ma la carta ha un costo annuale"

Sì, la Platino Business ha un canone annuale di 720 euro. Non lo nascondo perché non mi piace raccontare le cose a metà. Ma facciamo i conti come fanno gli imprenditori veri. Un singolo volo Business Class Italia-Dubai vale dai 3.000 ai 5.000 euro. Il costo annuale della carta si ripaga da solo con un solo viaggio in Business. E nel frattempo hai avuto accesso illimitato a fast track aeroportuali, alle lounge, assicurazioni viaggio, servizio clienti premium e decine di altri vantaggi.

Se sei un imprenditore che viaggia anche solo 3-4 volte l'anno, il ritorno sull'investimento è clamoroso. E se gestisci una PMI con spese mensili importanti arrivi al primo volo gratis in Business nel giro di pochi mesi. Non è un costo. È un investimento con un ROI misurabile. E se c'è una cosa che ho imparato in quasi trent'anni di impresa è che i numeri non mentono.

Non aspettare. L'offerta scade il 10 marzo 2026

Lo dico chiaro: questa promozione da 140.000 punti bonus sulla Platino Business non è permanente. Scade il 10 marzo 2026. Una volta passata quella data le condizioni cambiano e potresti non ritrovare un'offerta così vantaggiosa per molto tempo.

Se hai una Partita IVA o una PMI e spendi almeno 2.000 euro al mese in spese aziendali non c'è motivo razionale per non approfittarne. Stai già spendendo quei soldi. L'unica differenza è che adesso quei soldi possono anche farti volare in Business Class.

Lo promuoviamo perché lo usiamo da clienti regolarmente da oltre dieci anni e lo riteniamo affidabile e sicuro. Non vi stiamo vendendo fumo. Vi stiamo condividendo un sistema che funziona. Buon volo. Possibilmente in Business!