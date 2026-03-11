

Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Emma Roberti

I Ray-Ban Meta smart glasses sono occhiali dotati di intelligenza artificiale, creati dalla collaborazione tra il gigante dell'occhialeria EssilorLuxottica e Meta Platform. La vicenda trae origine da un'inchiesta svedese, la quale avrebbe rivelato che i lavoratori, impiegati da un subappaltatore con sede in Kenya, fossero incaricati di analizzare i filmati registrati dagli occhiali utilizzati dagli acquirenti degli stessi.

Durante un'intervista dei giornalisti svedesi, uno dei lavoratori, in anonimo, ha affermato che, tra i contenuti visionati sarebbero presenti anche immagini di natura particolarmente sensibile, quali dati bancari, nudità, rapporti sessuali e persone riprese durante l'utilizzo del bagno.

Per cui, da una parte, i ricorrenti sostengono la violazione delle norme sulla privacy e le leggi sulla tutela dei consumatori, attraverso pratiche di marketing ingannevoli, in quanto Meta AI non avrebbe chiarito che il contenuto delle videocamere sarebbe stato analizzato da revisori umani.

Il colosso tecnologico, dal canto suo, afferma, invece, che tali revisioni avverrebbero esclusivamente nei casi in cui gli utenti scelgano volontariamente di condividere il materiale, sottolineando, inoltre, come l'azienda adotti ogni misura idonea a filtrare i dati e proteggere le informazioni identificative (es. il blurring dei volti).

La vicenda assume rilevanza a livello internazionale: oltre alla Svezia, in America è stata esercitata la class action federale contro Meta e nel Regno Unito l'Information Commissioner's Office ha avviato verifiche preliminari avverso i due colossi.

Data annotator: il lavoro umano nell'addestramento degli algoritmi

I lavoratori sopra richiamati sono i c.d. data annotator, o etichettatori di dati, i quali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning. La loro attività consiste nell'analizzare dei dati — come immagini, testi, video o file audio — e individuare il contenuto con etichette, descrizioni, tag o altri metadati, così da renderli interpretabili e utilizzabili dagli algoritmi durante le fasi di addestramento.

Ciò dimostra come l'intelligenza artificiale non elimina il lavoro umano, ma tende piuttosto a redistribuirlo geograficamente rendendolo meno visibile. Molte attività vengono infatti spostate verso contesti periferici in cui la tecnologia appare come completamente automatizzata, quando in realtà una parte rilevante del suo funzionamento continua a basarsi su lavori umani frammentati, precari e spesso poco riconosciuti.

Tecniche di anonimizzazione e GDPR

Il considerando 26 del GDPR definisce i dati anonimi come quelli che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, oppure come dati personali che, attraverso adeguate tecniche di anonimizzazione, vengono trasformati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato. L'anonimizzazione può essere ottenuta tramite la randomizzazione, il mascheramento e la generalizzazione dei dati. Queste tecniche, tuttavia, presentano sempre un rischio intrinseco di re-identificazione, causati dal collegamento tra i database o dagli identificatori, quali orari, ambiente e posizione.

Base giuridica e limiti al trattamento dei dati nel GDPR

Uno degli aspetti più delicati che emergono rispetto ai Ray-Ban Meta (sul quale verte anche l'indagine dell'ICO) riguarda il tema del consenso informato. Il titolare del trattamento ha l'obbligo di individuare, prima di iniziare il trattamento, la base giuridica più adeguata, rispettando le condizioni previste all'art. 6 del GDPR, ed essere sempre in grado di dimostrarne la correttezza. La base giuridica deve essere indicata nell'informativa rivolta agli utenti in maniera chiara e definita. Solo in questo modo il trattamento dei dati può dirsi lecito.

Nel caso in cui vengono in gioco particolari categorie di dati (dati sensibili), ex art. 9 del GDPR, il loro trattamento è generalmente vietato, a meno che non vi sia un esplicito consenso o casi specifici previsti dalla legge. Infine, il trattamento dei dati personali deve essere limitato, pertinente e proporzionale alle finalità indicate nella informativa, evitando la raccolta di informazioni non necessarie, secondo il criterio della "necessità" (come meglio qui specificato).

Trasparenza e gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale

L'art. 50 dell'AI Act prevede specifici obblighi di trasparenza per alcuni sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quelli che possono incidere sulla percezione della realtà da parte delle persone. La norma si applica, ad esempio, ai sistemi che interagiscono direttamente con gli utenti, che riconoscono emozioni o dati biometrici, oppure che generano o manipolano contenuti come i deepfake. In questi casi, i fornitori e i deployer (utilizzatori) devono garantire che gli utenti siano chiaramente informati del fatto di interagire con un sistema di IA e che i contenuti generati o manipolati siano riconoscibili come tali. Inoltre, i fornitori devono pubblicare una sintesi dei dati che vengono utilizzati, nonché fornire una documentazione per i sistemi ad alto rischio. La mancata applicazione di uno di questi obblighi comporta necessariamente la violazione dell'art. 50 sopra richiamato.

Per cui, da un lato, il regolamento sulla protezione dei dati impone obblighi stringenti di trasparenza, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, soprattutto quando il trattamento riguarda immagini o informazioni relative a soggetti terzi che non hanno prestato alcun consenso. Dall'altro, l'AI Act (per saperne di più puoi consultare questo articolo) introduce requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto impatto, inclusi gestione dei rischi e supervisione umana.

Equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della privacy

Il punto focale è l'equilibrio fra la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità del dispositivo ottimizzato dall'AI e la sempre più complessa protezione della nostra privacy. Senza una rivisitazione e normative dettagliate sul punto si finirebbe con discriminazioni, abusi e cybercriminalità, e, di conseguenza, lo sviluppo tecnologico sarebbe percepito negativamente dalle persone.

In tal caso, Ray-Ban Meta smart glasses è progettato per raccogliere continuamente dati ambientali, per cui dovrebbero essere previsti specifici requisiti di progettazione, trasparenza più chiara per garantire un consenso consapevole, e limitazione delle sue funzionalità, per non violare la privacy dei terzi ignari che vengono filmati dagli occhiali.

